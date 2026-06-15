Para millones de personas en todo el mundo, los perros ocupan un lugar mucho más importante que el de una simple mascota. Son compañeros de vida, integrantes de la familia y una fuente constante de afecto. La psicología lleva años estudiando este vínculo para comprender qué hay detrás de una relación que, en muchos casos, se convierte en una de las más significativas para las personas.

Una de las explicaciones más destacadas proviene de la psicóloga sanitaria y adiestradora canina Vanessa Carral Portilla, quien sostiene que el lazo entre humanos y perros responde a una necesidad emocional profunda: la búsqueda de amor incondicional. Según sus investigaciones, estos animales ofrecen una aceptación que no depende del éxito, la apariencia, el estado de ánimo ni las circunstancias personales.

A diferencia de muchas relaciones humanas, que pueden estar condicionadas por expectativas o conflictos, los perros mantienen una actitud constante de afecto y compañía. Esa característica genera una sensación de seguridad emocional que ayuda a reducir sentimientos de aislamiento y soledad. Compartir la vida con un perro permite que muchas personas se sientan acompañadas, valoradas y queridas.

Los estudios también desmienten una creencia muy extendida: que quienes aman profundamente a los animales son personas poco sociables o aisladas. Investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de Florida, Carroll y Marquette concluyeron que los amantes de los perros suelen ser más extrovertidos y disfrutan del contacto con otras personas.

Según esos trabajos, quienes prefieren a los perros presentan con frecuencia rasgos asociados a la calidez humana, la expresividad emocional y la capacidad de generar vínculos afectivos sólidos. También suelen mostrar una mayor predisposición a respetar normas sociales y mantener hábitos organizados en su vida cotidiana.

La paciencia y la tolerancia aparecen como otras características comunes. Los especialistas explican que convivir con un perro implica desarrollar rutinas de cuidado, atención y responsabilidad, factores que pueden fortalecer determinadas habilidades emocionales y sociales.

Además, diversas investigaciones destacan que las personas que sienten afinidad por los perros suelen mostrar elevados niveles de sensibilidad afectiva y empatía. Estas cualidades les permiten conectar fácilmente con las emociones de otros, tanto humanas como animales.

No obstante, los expertos advierten que el afecto hacia los animales debe mantenerse dentro de parámetros saludables. Carral señala que cuando el vínculo se transforma en una obsesión o desplaza completamente las relaciones humanas, deja de ser una expresión de amor para convertirse en una conducta problemática que puede requerir atención profesional.

En definitiva, la psicología concluye que amar a los perros no es simplemente una cuestión de gustos. Detrás de ese vínculo suelen encontrarse personas sociables, afectuosas, pacientes y emocionalmente sensibles, que encuentran en sus mascotas una compañía capaz de aportar bienestar y equilibrio a su vida diaria.