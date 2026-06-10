Los astronautas que participarán de la misión lunar prevista para 2027 utilizarán trajes espaciales desarrollados por la empresa aeroespacial Axiom Space en colaboración con Prada. La indumentaria será empleada durante las actividades extravehiculares en la superficie de la Luna y forma parte del programa de exploración impulsado por NASA.

Los nuevos trajes fueron diseñados para soportar las extremas condiciones del ambiente lunar, donde las temperaturas pueden variar drásticamente y la exposición a la radiación representa uno de los principales desafíos para la seguridad de los astronautas. El proyecto busca combinar resistencia, funcionalidad y comodidad para permitir desplazamientos más eficientes sobre el terreno lunar.

La participación de Prada sorprendió tanto al mundo de la moda como al sector aeroespacial. Sin embargo, la firma italiana aportó experiencia en investigación de materiales avanzados, confección técnica y diseño ergonómico, aspectos considerados fundamentales para mejorar la movilidad y el rendimiento de quienes integrarán la misión.

El modelo, conocido como AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), fue desarrollado para ofrecer una mayor flexibilidad que los tradicionales trajes espaciales utilizados en décadas anteriores. Entre sus características se destacan mejoras en la articulación de brazos y piernas, sistemas avanzados de protección térmica y una estructura adaptada a las exigencias de las caminatas lunares prolongadas.

Los trajes también incorporan nuevas tecnologías de soporte vital destinadas a garantizar el suministro de oxígeno, el control de temperatura corporal y la eliminación de dióxido de carbono durante las actividades fuera de la nave. El objetivo es aumentar la autonomía de los astronautas y reducir los riesgos operativos.

La misión forma parte del programa Artemis, que busca regresar seres humanos a la Luna por primera vez desde 1972. Además de avanzar en la exploración científica, el proyecto pretende sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte y otros destinos del espacio profundo.

Según los responsables del programa, los nuevos trajes fueron diseñados para adaptarse a una mayor diversidad de cuerpos, un aspecto considerado clave para ampliar la participación de distintos perfiles de astronautas en futuras expediciones espaciales.

La colaboración entre una compañía de moda de prestigio internacional y una empresa aeroespacial refleja además cómo la exploración espacial moderna involucra cada vez más a sectores ajenos a la industria tradicional. Materiales inteligentes, innovación textil y diseño industrial forman hoy parte de los desafíos tecnológicos que exige la conquista del espacio.

Si se cumplen los plazos previstos, los astronautas que participen de la próxima misión lunar en 2027 serán los primeros en más de medio siglo en caminar nuevamente sobre la superficie de la Luna, y lo harán con trajes que representan una nueva generación de tecnología espacial desarrollada con sello italiano.