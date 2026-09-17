Una mujer quedó involucrada en una causa judicial en San Juan luego de utilizar una tarjeta de crédito ajena para comprar un celular valuado en unos $600.000. Lo insólito ocurrió al día siguiente, cuando regresó al mismo local para comprar un vidrio templado para el teléfono y se encontró cara a cara con la verdadera dueña de la tarjeta.

El episodio comenzó cuando la mujer ingresó a un comercio de venta de celulares y encontró una tarjeta de crédito que había sido olvidada por su propietaria. En lugar de entregarla, decidió utilizarla para realizar una compra y se retiró del lugar con el teléfono.

La descubrieron por volver al mismo comercio

Un día después, la mujer regresó al negocio para comprar un vidrio templado para el celular que había adquirido. Al ingresar, se encontró con la propietaria de la tarjeta, quien estaba reclamando a los vendedores por un consumo de aproximadamente $600.000 que no reconocía.

Al advertir la situación, la acusada dejó el teléfono sobre el mostrador y escapó del local. El hecho fue denunciado y la investigación permitió identificarla y detenerla.

La resolución judicial

La imputada fue identificada como Marcela Ontiveros y quedó a disposición de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El fiscal Pablo Martín presentó la acusación durante una audiencia de formalización realizada este miércoles en Tribunales.

La Justicia resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba por un año. Durante ese período deberá cumplir determinadas pautas de conducta, realizar 30 horas de trabajos comunitarios y pagar $50.000 en concepto de reparación integral a la damnificada.

Así, la causa terminó con una resolución judicial luego de que un detalle inesperado resultara clave para descubrir la maniobra: la mujer volvió al mismo comercio donde había utilizado la tarjeta ajena para comprar el celular.