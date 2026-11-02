El plan de 30 nuevos barrios anunciado para San Juan comenzó a pasar de los contratos al terreno. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que 13 empresas constructoras firmaron sus acuerdos la semana pasada y que esta semana avanzará la contratación de otros 13 barrios. La iniciativa contempla 2.240 viviendas distribuidas en los 19 departamentos, mientras miles de familias esperan conocer cuándo podrán participar de los sorteos del IPV.

El programa representa una inversión anunciada de $322.000 millones y tendrá distintos frentes de construcción. Algunas empresas ya comenzaron los preparativos en los terrenos asignados.

“Ya están armando el obrador”, declaró a DIARIO HUARPE el funcionario, quien adelantó que realizará una recorrida para supervisar el inicio de los trabajos.

Los sorteos comenzarán con las obras avanzadas

La Provincia no abrirá inmediatamente la convocatoria para adjudicar las nuevas viviendas. Por decisión del gobernador Marcelo Orrego, cada barrio deberá registrar primero un avance físico de aproximadamente entre el 10% y el 20%.

Perea explicó que el objetivo es evitar adjudicaciones de proyectos que todavía no comenzaron a construirse. “Para que no sea algo en el aire, sino que haya sido una realidad lo que se está haciendo”, sostuvo.

De los 30 barrios, cuatro estarán destinados a convenios con gremios y los restantes se adjudicarán mediante sorteos del IPV. Las obras tienen plazos estimados de entre 12 y 18 meses, aunque todavía no se anunciaron fechas concretas de inscripción.

Angaco y Chimbas, próximos en recibir viviendas

Mientras comienzan los nuevos proyectos, el Gobierno prepara entregas correspondientes a barrios que ya estaban en ejecución. Perea identificó a Angaco y Chimbas como los departamentos con posibilidades más próximas de recibir nuevas casas.

En Angaco se espera avanzar con la segunda etapa del barrio Malvinas Nos Une, que contempla alrededor de 70 viviendas. En Chimbas, el barrio Panaderos y Pasteleros tiene pendiente una nueva tanda de unidades después de las 69 entregadas durante octubre.

El ministro aclaró que todavía se evalúa cuál de los dos complejos estará en condiciones de ser entregado primero. Por el momento, no confirmó una fecha para los actos.

Procrear, las obras que todavía necesitan fondos

Otro de los proyectos habitacionales pendientes corresponde a los complejos del antiguo Procrear, que quedaron paralizados y cuya continuidad es analizada por la Provincia.

Perea aseguró que la documentación ya fue presentada y que resta definir, junto con el gobernador y el Ministerio de Hacienda, cómo se financiarán los trabajos necesarios para completar las construcciones.

Uno de los desarrollos es La Ramada, que registra aproximadamente un 60% de avance. Aunque la Provincia busca retomar las obras, todavía no existe un cronograma confirmado para su finalización.

Sobre el mecanismo de adjudicación, el ministro aseguró que se mantendrá el sistema utilizado por el IPV. “Va todo por sorteo, absolutamente todo”, afirmó, aunque esa definición no implica que las inscripciones ya estén habilitadas.

El futuro del terreno de La Nave

El funcionario también se refirió al predio de La Nave, ubicado sobre calle Rivadavia, antes de Salta, en Capital. La Provincia tomó posesión del terreno, donde el proyecto original de Procrear había alcanzado apenas un 5% de ejecución.

Perea explicó que todavía no se resolvió qué destino tendrá el inmueble. Entre las posibilidades aparece un nuevo desarrollo habitacional, aunque su utilización deberá evaluarse junto con el gobernador.

De esta manera, San Juan avanza en tres frentes: el inicio de los nuevos barrios, las próximas entregas en Angaco y Chimbas y la recuperación de proyectos Procrear que aún necesitan financiamiento. Para las familias que esperan una vivienda, el próximo paso será conocer el avance real de cada construcción y las fechas oficiales de los sorteos.