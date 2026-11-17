La Escuela Municipal de Capacitación en Oficios Rawtex + Trabajo celebró el cierre del ciclo lectivo 2026 con 180 nuevos egresados, quienes ahora comenzarán una etapa de vinculación con la Oficina de Empleo para acceder a herramientas, nuevas capacitaciones y oportunidades laborales. El anuncio fue realizado durante el acto encabezado por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, en el Centro de Convenciones Libertadores de América.

El intendente Carlos Munisaga encabezó el acto de cierre del ciclo lectivo 2026 de Rawtex + Trabajo, que tuvo 180 egresados.

La iniciativa, creada durante la actual gestión municipal y enmarcada en la Ordenanza N.º 814-A, ya permitió formar a más de 4.000 personas desde su puesta en marcha. La propuesta busca fortalecer la inclusión laboral, brindar conocimientos para desarrollar emprendimientos y generar alternativas para que los vecinos puedan obtener sus propios ingresos.

Once propuestas de formación en oficios

Durante el ciclo lectivo 2026, Rawtex + Trabajo desarrolló 11 propuestas formativas con el acompañamiento de 17 capacitadores. Los talleres incluyeron peluquería y barbería, bordado mexicano, cerámica, marroquinería, tejido, artes mixtas y reciclado, tapicería, diseño de indumentaria, manejo de máquinas, conservas, panificación, estampado y bordado industrial.

Las actividades se realizaron en distintos espacios del departamento, entre ellos el Polo Productivo del ex Camping FOECYT, el CIC de Médano de Oro, el CIC de Villa Angélica y la Fundación Patria. La distribución territorial permitió acercar las capacitaciones a diferentes sectores de Rawson.

Durante el acto, Mariana Victoria Vega, egresada del taller de Peluquería y Barbería, habló en representación de sus compañeros y destacó el aprendizaje compartido durante la formación. “Durante este tiempo no solo aprendimos técnicas, colores y cortes, sino que también aprendimos a escuchar y acompañar”, expresó.

La vinculación con la Oficina de Empleo

La directora de Economía Social, Verónica Laura Díaz, destacó que la escuela ya cuenta con más de 4.000 personas formadas y señaló que el próximo paso será vincular a los egresados con la Oficina de Empleo. Según explicó, la articulación permitirá incorporarlos a los programas PAIL y facilitar el acceso a herramientas para desarrollar sus actividades.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez, felicitó a los 180 alumnos y reconoció el trabajo de los equipos y capacitadores que acompañaron el proceso. También destacó la confianza de los participantes en la propuesta municipal.

Capacitación y oportunidades laborales

Munisaga sostuvo que el objetivo de la escuela es que la formación no termine con la entrega de un certificado, sino que permita acceder a nuevas alternativas de trabajo. “No queremos quedarnos solamente con que hicieron un curso y recibieron un certificado. Queremos que esto tenga continuidad”, afirmó.

El intendente también planteó la necesidad de articular la escuela con la Red de Oficios y la Oficina de Empleo, además de orientar nuevas capacitaciones hacia las oportunidades que ofrece la minería. En ese sentido, señaló que buscan que el desarrollo productivo también alcance a los vecinos de Rawson y que las habilidades adquiridas puedan convertirse en trabajo.

La ceremonia concluyó con la entrega de certificados a los 180 alumnos que completaron sus capacitaciones durante el ciclo lectivo 2026. La nueva etapa de Rawtex + Trabajo estará enfocada en fortalecer el vínculo entre formación y empleo, facilitar herramientas para emprendedores y continuar con propuestas que respondan a las necesidades laborales.