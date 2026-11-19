El Senado sancionó este jueves 19 de noviembre, con 71 votos a favor y ninguno en contra, la ley de discapacidad que establece un régimen permanente ante el vencimiento de la emergencia, previsto para el 31 de diciembre. El texto mantiene la pensión no contributiva y el nomenclador universal de prestaciones, con un arancel común para cada servicio y actualización por inflación.

Para quienes ya cobran la pensión, uno de los puntos centrales es que podrán conservarla si consiguen un empleo registrado y sus ingresos laborales no superan dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para los prestadores, el Congreso fijó un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia para cobrar las compensaciones de la emergencia que sigan pendientes, siempre que hayan completado el trámite.

La iniciativa quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto total o parcial. El texto aprobado prevé que entre en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Qué pasa con la pensión si el titular empieza a trabajar

La pensión no contributiva por discapacidad seguirá siendo equivalente al 70% de la jubilación mínima. Para solicitarla, el texto exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y una evaluación socioeconómica. Al analizar los ingresos, se toma en cuenta lo que percibe la persona que hace el trámite, de manera individual.

El límite de dos salarios mínimos para conservar la pensión también alcanza a quienes trabajan por cuenta propia, incluidos los monotributistas. Si el titular supera ese monto, el cobro se suspende mientras duren esos ingresos. Si termina la relación laboral o sus ingresos caen por debajo del límite, puede pedir que se reactive el pago desde la fecha de la solicitud.

Qué se mantiene para las familias y cuándo cobrarán los prestadores

El nomenclador universal establece qué prestaciones reconoce el sistema y cuánto corresponde pagar por cada una. La ley conserva un mismo arancel para cada servicio y su ajuste por inflación. También mantiene el acceso de los titulares de pensiones por discapacidad o por invalidez laboral a la cobertura de las prestaciones básicas de la ley 24.901.

Si quedan compensaciones pendientes de la emergencia, el Ejecutivo deberá publicar y notificar el cronograma de pago dentro de los primeros 30 días corridos de vigencia. El plazo de 90 días para cancelar esas obligaciones se cuenta desde la misma fecha. El vencimiento de la emergencia tampoco extingue el reclamo de quienes hayan cumplido los requisitos.

Qué controles habrá antes de suspender una pensión

La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar datos con ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas, entre otros organismos. Si detecta que un titular dejó de cumplir un requisito, deberá notificarle el motivo y darle plazo para presentar un descargo antes de disponer una suspensión preventiva. El afectado podrá pedir que le restituyan el beneficio de manera provisoria mientras se resuelve su caso.

Aunque la votación fue unánime, hubo diferencias sobre cómo aplicar la ley. Alicia Kirchner cuestionó que las oficinas de ANSES tengan capacidad suficiente para atender la demanda. Mariana Juri pidió que el Presupuesto 2027 incorpore los fondos necesarios para sostener las prestaciones.