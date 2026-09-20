Los concejales peronistas de distintos departamentos de San Juan volvieron a reunirse y esta vez eligieron Tierras Negras, en Pocito, como escenario para el encuentro. La particularidad de esta reunión fue la presencia, como invitado, del intendente Fabián Aballay, quien compartió la jornada con los ediles y se sumó a una mesa que viene sosteniendo encuentros periódicos.

La convocatoria reunió a representantes de distintos departamentos de la provincia y volvió a mostrar la continuidad de un espacio de encuentro entre concejales del PJ. En esta oportunidad participaron dirigentes de Chimbas, Capital, San Martín, Rawson, Santa Lucía y Rivadavia.

Entre los presentes estuvieron María Arredondo, de Chimbas; Javier García y Ariel Palma, de Capital; Edgar Orozco, de San Martín; Romina Ríos, Vanina Andino y Maximiliano Alessi, de Rawson; Humberto Gonzales, de Santa Lucía; Romina Albarracín y Sergio Carrión, de Rivadavia; y Beatriz “Bety” Muñoz, de Capital, entre otros.

Aballay se sumó como invitado

El dato político del encuentro estuvo en la presencia de Fabián Aballay, intendente de Pocito, quien fue invitado a participar de la reunión. De esta manera, la mesa de concejales incorporó en esta oportunidad a uno de los intendentes peronistas de la provincia y llevó el encuentro a uno de los departamentos gobernados por el justicialismo.

Aballay recibió a los ediles en su departamento y fue parte de una jornada que permitió reunir en un mismo espacio a representantes legislativos de diferentes territorios. Su participación se dio en el marco de una dinámica que los concejales vienen desarrollando con reuniones periódicas y que, en esta ocasión, sumó a un dirigente con responsabilidad ejecutiva.

Una mesa con presencia territorial

La presencia de concejales de distintos departamentos le dio nuevamente un alcance provincial a la convocatoria. Los representantes llegaron desde distintos puntos del territorio y volvieron a sostener un esquema de reuniones que permite mantener el contacto entre dirigentes del peronismo que cumplen funciones legislativas a nivel municipal.

La participación de ediles de Chimbas, Capital, San Martín, Rawson, Santa Lucía y Rivadavia muestra que la mesa reúne a representantes de diferentes realidades locales y que el espacio excede a un solo departamento.

La reunión también volvió a mostrar una particularidad de este ámbito: los concejales mantienen encuentros periódicos más allá de la actividad formal de cada Concejo Deliberante. De esta manera, los ediles cuentan con un espacio para encontrarse con dirigentes de otros departamentos y sostener vínculos dentro del peronismo provincial.

Una dinámica que continúa

Más allá de la participación de Aballay, el encuentro volvió a poner en escena una dinámica que los concejales del PJ vienen sosteniendo desde hace meses: generar reuniones periódicas por fuera de la actividad formal de cada Concejo Deliberante.

Esta modalidad permite que los ediles puedan encontrarse, mantener el vínculo entre departamentos y compartir una mirada desde el territorio. La continuidad de las reuniones sostiene un ámbito de intercambio más allá de las actividades habituales de cada municipio.

La presencia de representantes de diferentes puntos de San Juan y la incorporación de un intendente como Aballay marcaron un nuevo capítulo de estos encuentros, que continúan funcionando como un espacio de intercambio dentro del peronismo provincial.