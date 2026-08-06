Con Almada a River, cómo su pase puede destrabar la llegada del Cuti Romero

El desembarco de Thiago Almada en River podría tener consecuencias directas en el mercado europeo, ya que la operación le abriría al Atlético de Madrid el camino para ir definitivamente por Cristian “Cuti” Romero.

El club español llegó a un acuerdo con River para transferir a Almada por una cifra cercana a los 20 millones de euros. A ese ingreso se sumarían las posibles salidas de Marcos Ruggeri al Aston Villa y Nahuel Molina a la Roma, movimientos que le darían al Colchonero mayor margen económico y salarial.

Con ese escenario, el Atlético prepara una primera oferta cercana a los 30 millones de euros por Romero, cuyo pase pertenece al Tottenham. El conjunto inglés pretende alrededor de 40 millones, aunque en Madrid creen que existe margen para alcanzar un acuerdo.

Simeone ya había pedido al defensor

El interés del Atlético por el defensor de la Selección argentina no es nuevo. Diego Simeone había solicitado su incorporación durante la temporada pasada, pero la operación no avanzó debido a que Tottenham pretendía unos 55 millones de euros por el futbolista.

Ahora, el panorama es diferente. El precio que pretende el club inglés bajó y existe una mayor predisposición para negociar la salida del marcador central.

Además, Romero tendría como prioridad jugar en el Atlético de Madrid, una situación que podría resultar determinante durante las negociaciones.

El cordobés también es pretendido por el Inter de Milán, que habría presentado una propuesta de 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables.

La cláusula que puede facilitar la operación

Después de que su salida se frustrara el año pasado, Romero renovó su contrato con Tottenham hasta 2029.

Sin embargo, el nuevo vínculo incluyó una cláusula que podría facilitar una transferencia si el defensor recibe una propuesta de alguno de los principales clubes de LaLiga.

Ese punto, sumado al interés del futbolista y al nuevo escenario económico del Atlético tras la venta de Almada, podría acercar al Cuti Romero al equipo dirigido por Simeone.

Así, el pase de Almada a River podría desencadenar una de las grandes operaciones del mercado europeo, con Romero como el próximo objetivo del conjunto madrileño.