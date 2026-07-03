Con Cuti de titular y una duda, así formaría Argentina contra Cabo Verde

La Selección Argentina inicia la fase de eliminación directa en la Copa del Mundo tras avanzar con puntaje ideal en su grupo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá este viernes a las 19 horas ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16vos. de final, un compromiso fundamental que marca el comienzo de los partidos a todo o nada.

Tras implementar una rotación masiva frente a Jordania para dar rodaje a los futbolistas suplentes, el entrenador optará por regresar a la estructura principal que utilizó en la segunda jornada del Grupo J ante Austria, aunque todavía sostiene una incógnita en la línea defensiva.

El principal interrogante se ubica en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico, habitual titular en ese sector, pelea por un lugar con Facundo Medina. El marcador central cumplió con éxito en esa banda durante los primeros dos encuentros del torneo ante la baja por lesión de Tagliafico, lo que abrió el debate en el cuerpo técnico debido a su buen rendimiento.

Por otra parte, la zaga central recupera una pieza clave. Cristian Romero mostró una evolución favorable del golpe sufrido en su rodilla derecha y estará desde el arranque en reemplazo de Nicolás Otamendi. El resto de la última línea se completará con Emiliano Martínez en el arco, junto a Nahuel Molina y Lisandro Martínez.

En el sector ofensivo, Lautaro Martínez se afianzó como el centrodelantero de referencia para este encuentro. El gol de penal anotado frente a Jordania, que representó su primera conquista en un Mundial, le permitió sacar ventaja en la disputa histórica que mantiene con Julián Álvarez por el puesto. De este modo, queda descartada la opción de repetir el doble 9 que sumó minutos en el último compromiso de la fase de grupos, debido al retorno de Lionel Messi a la alineación.

Antes del cruce decisivo, el director técnico se refirió al rival de turno y manifestó que "Cabo Verde será duro, nos pondrá las cosas difíciles". Con este panorama, el mediocampo también está confirmado con la presencia de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La probable alineación para el encuentro eliminatorio estará conformada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.