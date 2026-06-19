El anuncio de la llegada de JetSmart a San Juan sorprendió incluso dentro del Gobierno provincial. Según pudo saber DIARIO HUARPE de altas fuentes oficiales, la incorporación de la low cost a la ruta San Juan-Buenos Aires no estaba prevista para ser comunicada en estos días y tomó por sorpresa a parte de la administración provincial.

Pero detrás del desembarco de la compañía aparece una explicación que va más allá de la ampliación de la conectividad aérea. Según las fuentes consultadas, JetSmart llegará para ocupar el espacio que dejaría Flybondi en la principal ruta aérea de la provincia, en medio de las dudas que genera la continuidad de la empresa tras meses de problemas operativos.

Las mismas fuentes indicaron que la situación de Flybondi es seguida de cerca por distintos actores del sector aerocomercial y que la llegada de una nueva operadora permitiría garantizar la conectividad de San Juan con Buenos Aires y evitar una reducción de la oferta de vuelos.

La conexión con la Capital Federal constituye la principal, y única, puerta de entrada y salida aérea de la provincia, por lo que cualquier modificación en la oferta impacta directamente en el turismo, la actividad empresarial y los viajes de miles de pasajeros.

Hasta el momento, Flybondi no anunció oficialmente el abandono de la ruta San Juan-Buenos Aires ni el cese de sus operaciones en la provincia.

La crisis que atraviesa Flybondi

La información cobra relevancia al observar el desempeño que tuvo la compañía durante los últimos meses en San Juan. Entre marzo y mayo de 2026, Flybondi canceló 24 de los 53 vuelos que tenía programados para despegar desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, una tasa de cancelación del 45,3%.

Los datos muestran además que siete de cada diez cancelaciones registradas durante ese período afectaron a pasajeros que tenían previsto iniciar su viaje en San Juan. A eso se sumaron demoras recurrentes, algunas superiores a las tres horas y media.

La problemática no se limitó a la provincia. Durante las últimas semanas la empresa quedó bajo observación por cancelaciones, reprogramaciones y dificultades operativas vinculadas a la disponibilidad de aeronaves y al mantenimiento de su flota.

Los números explican por qué la eventual llegada de una nueva compañía genera expectativa tanto en el sector turístico como entre los usuarios frecuentes de la ruta.

Cómo será la operación de JetSMART

Frente a ese escenario aparece JetSMART. La aerolínea confirmó que comenzará a operar la ruta San Juan-Buenos Aires a partir de noviembre, mientras que la venta de pasajes se habilitará durante las próximas semanas.

La incorporación de San Juan forma parte de un plan de expansión nacional con el que la compañía prevé incrementar un 40% su capacidad operativa para la próxima temporada de verano.

Según informó la empresa, el programa contempla una inversión superior a los 550 millones de dólares y la creación de 300 puestos de trabajo directos e indirectos en el país.

Además de sumar la conexión con San Juan, JetSMART incorporará nuevas rutas hacia Posadas y Santiago del Estero y ampliará su operación internacional con vuelos entre Buenos Aires y Maceió, en Brasil.

Para sostener este crecimiento, la compañía pasará de 17 aeronaves en octubre a 19 en diciembre y proyecta alcanzar una flota de 23 aviones durante el verano.

Mientras se aguarda la apertura de la venta de pasajes, el desembarco de JetSMART comienza a ser leído en distintos sectores como una de las principales novedades para la conectividad aérea de San Juan y como una alternativa frente a los problemas que Flybondi viene registrando desde hace meses.