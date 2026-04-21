El aumento del boleto de colectivo en San Juan no reducirá el gasto estatal. Por el contrario, con la suba del pasaje de $1.070 a $1.300, el Gobierno provincial deberá incrementar su aporte mensual: pasará de unos $5.000 millones a una cifra estimada de entre $5.400, impulsado principalmente por el mayor costo de los subsidios a la demanda.

El sistema de transporte se sostiene con dos tipos de asistencia: subsidios a la oferta —pagos directos a las empresas— y subsidios a la demanda, que cubren beneficios como el boleto escolar gratuito y los transbordos sin costo. Son estos últimos los que explican el aumento del gasto.

Actualmente, los transbordos representan entre 1.000.000 y 1.100.000 viajes mensuales. Con la nueva tarifa, ese beneficio pasará a costarle al Estado $1.430 millones por mes. A eso se suma el boleto escolar, que alcanza unos 2,5 millones de viajes mensuales. Como se calcula sobre un tercio del valor del pasaje, ahora tendrá un costo cercano a los $1.080 millones mensuales.

En conjunto, estos dos componentes elevarán los subsidios a la demanda a $2.500 millones mensuales. Antes del aumento, ese mismo bloque se ubicaba cerca de los $2.000 millones. La diferencia es clara: el Estado deberá desembolsar $400 millones más cada mes solo para sostener estos beneficios.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó que el sistema tiene dos tipos de subsidios: “Tenemos un subsidio a la oferta y después el subsidio del transbordo y el boleto escolar”, afirmó. En ese marco, advirtió que cuando aumenta la tarifa, esos viajes que el usuario no paga los termina cubriendo el Estado: “Este incremento que tiene el boleto, como no lo paga el usuario, lo paga el Estado”, por lo que el gasto también sube en la misma proporción, expresó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV de lunes a viernes.

La definición oficial confirma que el aumento tarifario impacta directamente en las cuentas públicas cuando se trata de beneficios gratuitos. Es decir, cada vez que sube el boleto, también sube automáticamente lo que paga la Provincia por esos viajes.

Molina también precisó dónde se sentirá ese impacto: “Lo que va a impactar es cuánto más vamos a pagar por el transbordo y por el escolar”. En ese sentido, aclaró que el resto del sistema no cambia: “No estamos tocando el subsidio de la oferta”, afirmó, al describir un esquema que se mantiene estable en su estructura.

Esto implica que el aumento del gasto no es general, sino focalizado. El Gobierno no modifica lo que paga a las empresas, pero sí incrementa lo que destina a cubrir los viajes que los usuarios no abonan.

Aun así, el panorama no es completamente lineal. La suba del boleto también genera más ingresos por parte de los pasajeros que sí pagan la tarifa completa. Cada viaje aporta ahora $230 más que antes. Si la cantidad de usuarios se mantiene, ese ingreso adicional podría compensar parte del mayor gasto en subsidios.

Sin embargo, esa variable todavía es incierta. Lo concreto es que, con los números actuales, el peso de los beneficios gratuitos dentro del sistema sigue creciendo. Y con ello, también lo hace el esfuerzo fiscal de la Provincia.

En ese escenario, el aumento del boleto no aparece como una herramienta de ahorro, sino como un ajuste que reordena el sistema, pero que al mismo tiempo obliga al Estado a destinar más recursos para sostenerlo.

Textuales

Marcelo Molina / Secretario de Tránsito y Transporte