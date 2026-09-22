La conmoción y el dolor atravesaron este martes a toda la comunidad educativa del colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en Rawson, durante el último adiós a Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado.

En medio de las muestras de afecto y profunda tristeza, se confirmó una convocatoria masiva para este miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 09 de la mañana, frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Bajo las consignas "A pedir justicia por Uriel" y "Por una infancia y juventud con justicia", sus allegados y vecinos buscarán hacer oír su reclamo.

Un cortejo rodeado de flores blancas

Pasadas las 11 hs. de la mañana de hoy martes, el cortejo fúnebre circuló frente a las instalaciones del establecimiento educativo al que concurría. Allí, familiares, allegados y miembros de la comunidad escolar se congregaron para despedirlo con flores blancas, símbolo elegido para expresar afecto y dar contención a la familia en este dramático momento. El paso del cortejo quedó registrado en imágenes que capturaron la congoja de quienes se acercaron a acompañarlo.

Investigación judicial

El trágico desenlace ocurrió durante la madrugada del lunes, en el marco de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en las inmediaciones de una quinta ubicada en Médano de Oro. En ese lugar se desató un enfrentamiento entre varios adolescentes, en el cual Uriel sufrió una fatal herida de arma blanca en el tórax.

A pesar de la rápida asistencia médica recibida, el joven perdió la vida a causa de la gravedad de la lesión. Respecto al avance de la causa, por el homicidio fue señalado un adolescente de 16 años, quien se presentó el lunes por la noche ante los Tribunales acompañado por su abogado defensor.

De inmediato, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia de Niñez y Adolescencia para determinar su responsabilidad en los hechos. Mientras la investigación judicial sigue su curso, amigos, familiares y cercanos al joven, se movilizarán bajo el lema "Tu voz también puede hacer la diferencia" para respaldar el reclamo de justicia.