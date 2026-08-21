El cierre de la temporada de invierno ya se siente en los comercios de San Juan, donde las liquidaciones llegan con descuentos de hasta 50% y opciones de financiación. Carlos Iramain, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, vicepresidente de la Federación Económica de Comercio y dueño de OCN, y Francisco Puig, vendedor de Castellanas, detallaron cómo se mueve el consumo y cuáles son las prendas más buscadas.

“Desde la Cámara de Comerciantes Unidos hemos lanzado, desde principios de año, promociones durante los 365 días. Es una época difícil que se está superando día a día y por eso los negocios ofrecen descuentos mientras cambia la temporada”, explicó Iramain a DIARIO HUARPE.

“El invierno es corto y la llegada de la nueva temporada obliga a liberar stock. La gente está prácticamente liquidando al 50%, con opciones de 2x1 y promociones con tarjeta de crédito de 6, 9 y hasta 12 cuotas”, afirmó.

Entre las prendas más buscadas aparecen camperas, pantalones, joggings, remeras y camisas. En la tienda oficial de OCN pueden encontrarse actualmente distintos productos con rebajas y precios de referencia. Por ejemplo, la campera MidWinter Crudo tiene un 30% de descuento y quedó en $41.993, mientras que la campera Landon pasó de $64.990 a $45.493. También hay buzos con descuentos, como el Round, que quedó en $31.493. En pantalones, el modelo Brisa Gris figura a $44.990, mientras que el jogging Kimmy Negro se ofrece a $46.490.

En el caso de las remeras, los valores publicados por OCN parten de $21.990 para algunos modelos Original y llegan a $34.990 en determinadas versiones Ultra y de talle especial. También aparecen opciones con descuentos más importantes, como la remera de manga larga Olympia, que tiene un 40% de rebaja y queda en $19.794. Los productos consultados incluyen además la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés.

Precios y promociones

En Castellanas reforzaron las rebajas. “Tenemos en liquidación productos de pretemporada de verano y algunas de las últimas prendas de invierno. Armamos una propuesta fuerte con rebajas de hasta 50%”, explicó Puig.

El vendedor detalló algunos valores: “Hay shorts desde $1.000, remeras desde $5.000, calzas deportivas desde $8.000 y pantalones de gabardina para hombres desde $10.000”. Para invierno, agregó: “Tenemos camperas desde $30.000, chalecos desde $30.000 y camperas de paño desde $40.000”.

Las promociones también alcanzan a los medios de pago. “Con Visa o Mastercard hay tres pagos sin interés en compras superiores a $50.000 y seis pagos sin interés superando los $120.000”, indicó Puig.

Ventas y expectativas

Iramain advirtió que las ventas están por debajo del año pasado. “Tenemos un descenso interanual del 2,5%, aunque estamos esperanzados con la nueva temporada”, sostuvo.

Puig describió un movimiento sostenido: “Manteniendo precios bajos, la gente ha seguido viniendo. Hemos tenido nuestros clientes habituales que continúan comprando”.

La liquidación continuará durante las próximas semanas. En Castellanas estiman mantener parte del stock durante aproximadamente un mes antes de avanzar con la temporada primavera-verano. Iramain también puso expectativas en la minería como factor que podría contribuir a reactivar el comercio sanjuanino.