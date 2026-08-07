La Municipalidad de Rivadavia inauguró este jueves 6 de agosto su quinta parada inteligente sobre avenida Libertador General San Martín, sobre la vereda del Hospital Marcial Quiroga.

La obra demandó una inversión cercana a los $19,5 millones, fue financiada íntegramente con fondos municipales y marcó el cierre del plan inicial que contemplaba la instalación de cinco estructuras de este tipo en puntos estratégicos del departamento. La nueva estructura fue diseñada con criterios de accesibilidad e inclusión para mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.

El intendente Sergio Miodowsky explicó a DIARIO HUARPE que la ubicación fue elegida por tratarse de uno de los sectores con mayor circulación de pasajeros del transporte público en Rivadavia, debido a la cercanía con el principal centro de salud de la provincia.

"En este lugar hay muchísima afluencia porque son espacios muy utilizados por quienes usan el transporte público. Esperemos que le den un buen uso, como ha ocurrido con las otras", expresó el mandatario departamental.

La nueva parada cuenta aire acondicionado, Wi Fi y TV. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Respecto a las características de la nueva estructura, el jefe comunal explicó que fue adaptada al espacio disponible sobre avenida Libertador para preservar la circulación sobre la banquina. Por ese motivo, fue diseñada con dimensiones mayores que las demás paradas inteligentes del departamento. Además, precisó que únicamente esta obra demandó una inversión cercana a los $19,5 millones, financiada en su totalidad con fondos municipales.

Esta parada cuenta con 22 metros cubiertos, un banco de nueve metros de largo, un televisor LED de 32 pulgadas, un equipo de aire acondicionado frío-calor de 5.500 frigorías, tres accesos y sectores adaptados para personas con discapacidad.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Además, fue construida con carpintería metálica, vidrios Blindex y paneles de doble vidrio hermético (DVH), un sistema que mejora el aislamiento térmico y brinda mayor seguridad a la estructura.

Con esta inauguración, el municipio dio por finalizado el plan original de cinco paradas inteligentes. Sin embargo, Miodowsky dejó abierta la posibilidad de ampliar el programa si la demanda de los vecinos así lo requiere.

"Cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto. Ahora veremos si hace falta en algún otro lugar, si los vecinos lo piden y si existen las condiciones para instalarlas. Lo importante es que las cinco paradas comprometidas ya son una realidad", concluyó el intendente.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Dónde están las cinco paradas inteligentes de Rivadavia

Con la inauguración frente al Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó el circuito previsto dentro del programa municipal. Las cinco paradas inteligentes se encuentran ubicadas en:

Avenida Libertador, en el Hospital Marcial Quiroga.

Plaza Madre Universal en avenida Libertador y calle Belgrano,

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan.

Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, ubicada frente al edificio de la Municipalidad de Rivadavia

El municipio indicó que continuará evaluando nuevos sectores del departamento para determinar si resulta necesario ampliar este sistema de refugios inteligentes para los usuarios del transporte público.