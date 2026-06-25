El fuego volvió a iluminar la noche sanjuanina en una de las celebraciones más representativas de la provincia. El frío nos los frenó y cientos de fieles y vecinos participaron este 24 de junio de la tradicional Fogata de San Juan Bautista, una ceremonia que combinó fe, tradición y encuentro comunitario en el Barrio Manantial.

La jornada comenzó en la Iglesia Catedral con una misa presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano. Luego, la imagen de San Juan Bautista fue trasladada en procesión y caravana de vehículos hacia el playón del CIC del Barrio Manantial, entre bocinazos y cánticos religiosos, hasta llegar al lugar donde se desarrolló el acto central de la jornada.

La caravana de autos hasta el predio en el barrio Manantial. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Ya en el predio, los asistentes participaron de una vigilia musical mientras aguardaban uno de los momentos más esperados de la noche: el encendido de la fogata. Minutos después, el párroco de la Iglesia Catedral, padre Andrés Riveros, junto a la intendenta del departamento, Susana Laciar, y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, entre otros funcionarios municipales, encendieron las llamas, que comenzaron a elevarse ante la mirada de familias, jóvenes y adultos que se acercaron para ser parte de una tradición profundamente arraigada en la provincia.

El párroco de la Cátedral junto a la intendente de Capital, ministro de Producción y demás funcionarios. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Como ocurre cada año, cientos de personas depositaron en el fuego pequeños papeles con deseos, pedidos e intenciones. También escribieron situaciones que buscaban dejar atrás, en un ritual que simboliza la renovación, la esperanza y el comienzo de una nueva etapa.

Las llamas de la fogata consumieron los pedidos de los fieles. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En ese marco de celebración y significado espiritual, el padre Riveros expresó: “Siempre, el fuego de San Juan Bautista es signo de un corazón que quiere encenderse en el amor de Dios, y eso es lo que estamos viendo. Que el corazón deje el egoísmo, las divisiones y la discordia, y que podamos reconocernos en la luz del fuego, que nos ayuda a ver los rostros del prójimo y de los hermanos”.

La gente acercando sus peticiones. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La celebración en honor al santo patrono de San Juan volvió a reunir a generaciones de sanjuaninos en torno a una costumbre que trasciende lo religioso y forma parte de la identidad cultural de la provincia.

Así estaba antes de la fogata, llena de papeles con peticiones. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Fe, salud y paz, lo más pedido por los sanjuaninos en la fogata

Durante la jornada también se compartió mate cocido caliente y sopaipillas para hacer frente a las bajas temperaturas, mientras los presentes disfrutaban de una noche marcada por la espiritualidad y la celebración religiosa.

Entre los asistentes, Elena Cordeli, junto a su esposo Francisco Márquez, expresó: “Le pedí que se quemen las enfermedades de todo el mundo, de San Juan, de mis hijos y de mi nieto”. Su esposo, en tanto, agregó: “Pido mucha fe, mucho amor y mucha salud para toda la familia”.

También participó Juan Bautista Illanes, un niño que dejó su pedido con un mensaje claro: “Que termine toda la guerra, porque la gente que vive eso sufre mucho”. Por su parte, María Elisa Robles señaló: “Mucho amor y mucha paz para todos. Vengo hace muchos años”.

En tanto, Nancy Riveros, una vecina mayor de Albardón, expresó: “Pido mucha salud. Soy mayor ya y quiero estar bien. Es una tradición que hago desde que soy chica. Le pedimos a San Juan Bautista todo”.

Con el brillo de las llamas como escenario y la participación de cientos de personas, la Fogata de San Juan Bautista renovó una vez más una tradición que año tras año convoca a la comunidad sanjuanina para rendir homenaje a su patrono.