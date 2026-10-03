Con grandes shows y eventos, Rawson cerrará la Feria del Libro 2026

El Complejo Cultural y Deportivo La Superiora albergará la conclusión de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en el departamento sanjuanino con una gran asistencia de público. El evento comunitario finalizará sus actividades este sábado tras dos jornadas seguidas llenas de charlas literarias, debates políticos, exposiciones tecnológicas y talleres artísticos para toda la familia.

Durante la manifestación cultural expondrán figuras destacadas de la escena nacional e internacional como Santiago Liaudat, Mario Breu, Nahuel Sosa, Pablo Bercovich, Matías Kulfas, Eliana Porras, Fabián Cabañes, Felicitas Bonavitta, Mariano Ciafardini, Marcelo Rodríguez, Alexia Masholder, Laura Estela Cornejo, Adriana González de Frau, Julio Conte Grand, Damián Villaverde, Laura Ramírez, Jonathan Vera y Juan Marcos Tripolone.

Bajo el lema "El Futuro se Escribe en Comunidad", el público participante recorrerá los variados puestos educativos e institucionales del predio. Un asistente al evento expresó que "esta edición demostró que la comunidad de Rawson valora profundamente los espacios de encuentro alrededor de la lectura y el pensamiento crítico".

La agenda de la jornada final comenzará desde temprano. A las 9:00 las exposiciones iniciarán con la Inteligencia Artificial en el sector docente, mientras que a las 11:00 Felicitas Bonavitta presentará su libro La Casta. Desde las 15:00 Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez disertarán sobre la geopolítica de China, seguidos a las 15:40 por la exposición de Cuadernos Marxistas a cargo de Marcelo Rodríguez y Alexia Masholder.

La tarde continuará a las 16:30 con Laura Estela Cornejo, a las 17:00 con la presentación sobre Minería y Progreso de Adriana González de Frau, a las 18:00 con la disertación de Julio Conte Grand y a las 19:00 con la propuesta de la Sociedad Argentina de Escritores. Más tarde, a las 19:30 Damián Villaverde abordará la Carta Orgánica local, a las 20:00 se presentará la obra Punta del Agua y el cierre del Espacio Sentir Nacional llegará a las 20:30 con el Slam Poético.

Por su parte, el Espacio Futura iniciará a las 10:00 con la presentación de Laura Ramírez, continuará a las 12:00 con el Encuentro Provincial de Guitarras y a las 13:00 con la charla sobre Mercedes Sosa. La tarde incluirá a las 16:00 el Campeonato Free Fire y a las 19:00 la disertación sobre Inteligencia Artificial y sedentarismo cognitivo.

En el Espacio Forum, las actividades comerciales y tecnológicas comenzarán a las 8:30 con capacitación en e-commerce, seguidas a las 9:45 por la industria del agro, a las 10:45 por debates de economía global, a las 13:00 por charlas de finanzas con ProCuyo, a las 14:15 por el panel sobre habilidades humanas e Inteligencia Artificial, a las 16:00 por la propuesta de la Asociación Desarrolladores de Videojuegos y a las 19:00 por un conversatorio de actualidad empresarial.

El escenario principal funcionará como epicentro del entretenimiento. La actividad artística iniciará a las 15:00 con Free Style, a las 18:00 con Fizz Rock, a las 18:30 con Eduardo de Cabrera, a las 18:45 con el Taller de Tango UNSJ y a las 19:00 con Los Guapos del Abasto. A las 19:20 se presentará la Red de Cultura en Movimiento y a las 19:40 actuará Jardín de Rock.

Tras el acto formal de las 20:00 y la elección de la Emprendedora Departamental del Sol, los recitales en vivo comenzarán a las 20:45 con La Nota, a las 21:30 con Omega, a las 22:30 con La Oveja Negra y los García y a las 23:30 con el show de cierre de Huaykil.