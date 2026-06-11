La IFAB, con el aval de la FIFA, aprobó la denominada “Ley Vinicius”, una nueva norma que prohibirá expresamente a los jugadores taparse la boca al hablar dentro del campo de juego, con el objetivo de evitar insultos encubiertos y reforzar la lucha contra el racismo.

La regla contempla la expulsión inmediata como sanción para quienes realicen este gesto, en una medida que comenzará a aplicarse a partir del próximo Mundial, aunque aún restan definirse detalles sobre su implementación.

La iniciativa surgió tras un episodio ocurrido en febrero durante un partido de play-off de la Champions League entre Real Madrid y Benfica, cuando el brasileño Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni le habría dicho un insulto racista mientras se tapaba la boca.

Tras el encuentro, el jugador del Benfica negó haber realizado expresiones discriminatorias, lo que dejó el caso en un terreno de controversia y puso en evidencia la dificultad de comprobar este tipo de situaciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó con firmeza la nueva normativa. “Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo”, sostuvo, al justificar la necesidad de eliminar este gesto del juego.

Además, remarcó que debe existir una presunción de conducta indebida cuando un futbolista se cubre la boca, lo que apunta a agilizar las decisiones arbitrales ante posibles casos de discriminación.

La medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación por episodios racistas en el fútbol internacional y complementa el protocolo antirracismo vigente, que establece tres pasos: detener el partido, suspenderlo temporalmente y darlo por terminado si la situación persiste.

Con esta nueva norma, la FIFA busca enviar un mensaje claro y endurecer su postura frente a conductas discriminatorias, en un intento por garantizar mayor transparencia y respeto dentro del campo de juego.