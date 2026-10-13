A pocos días de la implementación (el 1 de octubre empezó) de las cámaras viales en Pocito, los cruces con semáforo en rojo registraron una disminución cercana al 40%, según informó el juez de Faltas del departamento, Sergio Martín Scamilla, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Las fotomultas iban de un promedio superior a 50 infracciones diarias, pero ahora el registro pasó a ubicarse en torno a los 31 casos por día, lo que representa alrededor de 20 cruces menos cada jornada.

El sistema comenzó a funcionar en diez puntos del departamento y tiene como objetivo detectar, principalmente, los cruces con luz roja. Durante la etapa de prueba, las autoridades habían informado un promedio de 48 cruces diarios en esos sectores.

Scamilla consideró que la primera medición es alentadora, aunque pidió cautela. “Es una buena foto actual del momento”, señaló, y explicó que un primer balance más sólido podría realizarse dentro de unos 45 días. Para contar con una perspectiva más amplia, estimó que será necesario esperar unos seis meses.

La opinión pública y las críticas

La puesta en marcha del sistema generó cuestionamientos de vecinos y comentarios en medios y redes sociales, entre ellos la idea de que las cámaras tendrían un fin recaudatorio. Consultado sobre esas reacciones, Scamilla sostuvo que su principal preocupación es que se cumplan las normas de tránsito.

“Si no hay infracción a la ley, no hay sanción, no hay multa, no hay cobro, no hay recaudación”, argumentó el juez, quien extendió su postura a otras faltas, como arrojar residuos en la vía pública.

El juez también cuestionó la falta de respeto por las normas de convivencia y consideró que parte de las críticas responden a una dificultad social para cumplir las reglas.

“Las normas están para cumplirse”, remarcó. Y agregó: “Hemos perdido lo de la convivencia, la gente no sabe convivir”.

También señaló que las sanciones no siempre deben ser económicas y que, según las particularidades de cada caso, pueden contemplarse medidas educativas o instrucciones especiales, como la donación de cartelería para prevenir infracciones.

Cuánto costarán las multas y cuándo llegarán las notificaciones

Scamilla precisó que la multa por cruzar en rojo parte de los $250.000, con la posibilidad de acceder al pago voluntario por $125.000. Aclaró, además, que los conductores podrán ejercer su derecho de defensa ante el Juzgado de Faltas y revisar las pruebas disponibles, que incluyen fotografías de la patente y registros en video.

El juez remarcó que las cámaras no implican una sanción automática: los registros son revisados para verificar si existió una infracción y aseguró que los registros son revisados antes de avanzar con las notificaciones y aclaró que cruzar la línea de frenado con luz amarilla no equivale automáticamente a pasar en rojo.

“Estamos haciendo todo con las garantías de todo ciudadano”, afirmó.

Las primeras notificaciones a los presuntos infractores comenzarían a llegar durante la semana siguiente a la entrevista. Mientras tanto, el funcionario insistió en que el propósito del sistema es promover la prevención y la educación vial, y que la evolución de los registros permitirá evaluar si la reducción se sostiene en el tiempo.