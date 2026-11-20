El Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan renovó sus autoridades este jueves 19 de noviembre mediante una elección en la que se presentó una sola lista. La nómina Compromiso y Trabajo, encabezada por Rodolfo Ohannesian como candidato a presidente y Marcelo Alessio como vicepresidente, obtuvo la totalidad de los votos emitidos, según informó la institución.

Los comicios se desarrollaron de 9 a 14 en la sede del Colegio, ubicada en Santa Fe Oeste 462, en Capital. Desde la entidad destacaron la participación de un alto porcentaje de los corredores matriculados, aunque no precisaron cuántos profesionales votaron.

Las nuevas autoridades asumirán el 17 de diciembre y estarán al frente del organismo durante el período 2026-2028. La elección representa un cambio en los cargos principales, pero también una continuidad del equipo que actualmente conduce el Colegio.

Cómo quedará la comisión directiva

Ohannesian se desempeña actualmente como secretario de la institución, mientras que Alessio ocupa la tesorería. Ambos integran la gestión encabezada por Esteban Costela, quien dejará la presidencia, aunque continuará dentro de la comisión directiva como primer vocal titular.

De acuerdo con la nómina presentada antes de los comicios, Mariana López ocupará la secretaría y María Claudia Neman será la tesorera. Como vocales titulares también figuran Evangelina Pringles, Oscar López y Gonzalo Hidalgo, además de Costela.

No es la primera vez que el Colegio renueva su conducción mediante una lista única. En 2024, el mismo mecanismo electoral llevó a Costela a la presidencia, acompañado en aquella comisión por Ohannesian como secretario y Alessio como tesorero.

Los desafíos de la nueva gestión

La conducción que asumirá en diciembre tendrá entre sus principales asuntos el control del ejercicio profesional, la formación de los matriculados y el asesoramiento a quienes necesitan comprar, vender o alquilar una propiedad. En declaraciones anteriores a la elección, Ohannesian había señalado la importancia de fortalecer estas tareas y de prevenir las estafas inmobiliarias.

Otro tema es el impacto que podría tener el desarrollo de los proyectos mineros en el mercado sanjuanino. El presidente electo sostuvo recientemente que la llegada de empresas, profesionales y trabajadores podría generar nuevas necesidades de viviendas, alquileres temporarios, oficinas y espacios logísticos. También planteó la necesidad de acompañar ese eventual crecimiento con planificación urbana y servicios.

El Colegio es el organismo encargado de administrar la matrícula habilitante de los corredores inmobiliarios en San Juan, conforme a la Ley 1108-A del Digesto Provincial. Con la elección concluida, el próximo paso será el acto de asunción de la nueva comisión directiva.