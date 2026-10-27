El Gobierno de San Juan busca que la construcción de los 30 nuevos barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego contribuya a atenuar futuros aumentos en los precios de los alquileres. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, explicó que las 2.240 viviendas no solamente beneficiarán a quienes accedan a una casa propia, sino que también apuntan a reducir la presión sobre el mercado inmobiliario ante la posible llegada de nuevos habitantes a la provincia.

"Existe un beneficio directo para las personas que reciben la casa, pero también indirecto para todos los sanjuaninos que están alquilando actualmente en la provincia", afirmó Gutiérrez en diálogo con el programa De Sobremesa, de Telesol.

El funcionario advirtió que el crecimiento económico y las inversiones productivas podrían atraer trabajadores y familias desde otras provincias, lo que aumentaría la demanda de propiedades. Si la oferta de viviendas no acompaña ese movimiento, los alquileres podrían encarecerse y afectar tanto a los nuevos habitantes como a quienes ya residen en San Juan.

"El hecho de que vengan personas de afuera va a producir que se incremente la demanda de viviendas, que tienen, en general, una oferta inelástica. Eso va a hacer que los precios de los alquileres tiendan a subir", explicó.

Gutiérrez remarcó que esa presión no se limitaría a quienes lleguen a radicarse a la provincia. "Esto va a empujar no solamente los precios de alquiler de las personas que vengan, sino de todos los sanjuaninos", advirtió.

Cómo buscan contener los aumentos de alquileres

La estrategia oficial consiste en incrementar la cantidad de viviendas disponibles antes de que se produzca el crecimiento poblacional previsto. Según el ministro, construir nuevos barrios permitiría amortiguar el impacto de una mayor demanda habitacional y evitar una presión todavía más fuerte sobre los precios.

"Lo que estamos haciendo ahora es tratar de incrementar la oferta de viviendas para que el impacto poblacional que vamos a tener sea el menor posible para todos los sanjuaninos", sostuvo.

La expectativa del Gobierno no implica que los alquileres actuales vayan a bajar automáticamente. El objetivo es que la ampliación de la oferta habitacional contribuya a moderar posibles aumentos, aunque su efecto dependerá de cómo evolucione la demanda y el mercado inmobiliario.

En ese contexto, Gutiérrez defendió la necesidad de anticipar las obras. "No tenemos que esperar que los problemas nos golpeen la puerta, sino adelantarnos a esas situaciones", expresó.

La llegada de nuevos habitantes a San Juan

La preocupación por los alquileres está vinculada con las proyecciones económicas y demográficas del Gobierno. Gutiérrez estimó que San Juan podría experimentar un crecimiento poblacional de al menos el 20%, impulsado principalmente por la llegada de personas desde otras provincias.

"Si nos acercamos al promedio nacional, estaríamos hablando de un crecimiento poblacional del 20%, que nos llevaría a alrededor de un millón de habitantes. Y si llegáramos a tener un comportamiento parecido al de Neuquén, el incremento sería del 43%", señaló.

En ese segundo escenario, San Juan podría acercarse a 1,2 millones de habitantes. Sin embargo, el funcionario no precisó en qué plazo se produciría ese crecimiento ni presentó un estudio demográfico que respalde las estimaciones.

Para el ministro, el desarrollo económico obliga a planificar no solamente más viviendas, sino también escuelas, centros de salud y caminos para atender las necesidades de una población mayor.

Dentro de esa planificación se encuentra el megaplan de 30 barrios, distribuidos en los 19 departamentos, que demandará una inversión aproximada de $322.000 millones financiada mediante el Bono San Juan.

La apuesta oficial es que esas nuevas viviendas permitan ampliar el acceso a la casa propia y, al mismo tiempo, ayuden a contener la presión sobre los alquileres que pagan miles de familias sanjuaninas.