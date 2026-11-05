Con planetario y anfiteatro, Santa Lucía prepara la apertura de su parque

El nuevo Parque de Santa Lucía está cerca de su inauguración y el municipio prevé anunciar la fecha exacta la próxima semana. El intendente Juan José Orrego confirmó que los trabajos atraviesan una de sus últimas etapas y que, una vez concluida, se fijarán el día y el horario de apertura. El predio de seis hectáreas, ubicado en La Legua, tendrá un planetario, un anfiteatro y espacios recreativos destinados a vecinos y visitantes de otros departamentos.

“Ya esta semana creo que estaríamos finalizando una etapa que quizá era la más compleja”, adelantó Orrego a DIARIO HUARPE. La obra había sido proyectada para abrir entre fines de octubre y principios de noviembre, pero todavía no tiene una fecha oficial de inauguración.

Un parque de seis hectáreas con planetario y anfiteatro

El espacio, ubicado en el sector de La Legua, fue pensado para combinar recreación, deporte y propuestas educativas y culturales. Además del planetario y el anfiteatro, incluirá senderos, sectores verdes, juegos infantiles, un circuito saludable y lugares destinados a actividades físicas.

El proyecto contempla cuatro accesos, tres núcleos sanitarios y espacios gastronómicos. En las últimas etapas se avanzó con la instalación de juegos, nivelación de terrenos y preparación de nuevas áreas verdes, mientras otras intervenciones se concentraron en las instalaciones y circulaciones internas.

Orrego sostuvo que el lugar no estará destinado únicamente a quienes viven cerca. “Estamos pensando que ese parque tiene que ser el parque de todos los santaluseños, pero también un polo turístico del departamento de Santa Lucía que tanto le hacía falta”, expresó.

La apertura, a la espera de los últimos trabajos

La novedad llega después de varios anuncios sobre la habilitación del predio. En marzo, el municipio había estimado que estaría listo entre octubre y los primeros días de noviembre. Sin embargo, el jefe comunal evitó fijar una jornada de apertura antes de completar las tareas pendientes.

“La próxima semana ponemos día, hora y fecha de la inauguración”, aseguró. La definición permitirá conocer cuándo podrán ingresar los vecinos y comenzar a utilizar las instalaciones del nuevo parque.

La propuesta busca sumar un espacio público de escala departamental, con lugares para pasear, practicar actividad física y acceder a actividades culturales. Por ahora, no se informó un cronograma de funcionamiento para el planetario ni para los otros espacios una vez que se habilite el predio.

La Fiesta de Santa Lucía tendrá dos escenarios

En paralelo, el municipio prepara la Fiesta Nacional de Santa Lucía, que reunirá durante tres jornadas propuestas musicales y de danza. Orrego recordó que el aniversario departamental se conmemora el 4 de diciembre y que el 13 es el día de la patrona Santa Lucía, fechas que enmarcan la celebración.

La convocatoria para artistas locales ya está abierta. El encuentro tendrá un escenario principal y otro denominado “escenario joven”, destinado a músicos y grupos emergentes que buscan presentarse ante un público numeroso.

“Vamos a tener ese escenario joven, el escenario que le damos la oportunidad a aquellos artistas emergentes”, destacó Orrego. La convocatoria también incluye academias de folclore y danza, además de los talleres municipales.

De acuerdo con la información difundida por el área de Cultura, se proyecta la participación de unos 40 artistas locales. Los interesados pueden inscribirse presencialmente en Córdoba 2137 Este, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, con currículum impreso y un video enviado al 2644108190.

Por el momento no se confirmó la grilla de artistas ni se anunció cuándo se darán a conocer sus nombres. Tampoco quedaron oficializados los tres días de la fiesta, aunque se analiza realizarla del 11 al 13 de diciembre. La selección artística continúa abierta mientras el municipio avanza en la organización de la celebración.