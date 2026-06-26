Con promesa de partidazos, estas selecciones buscan clasificar en el Mundial

La Copa del Mundo vive momentos de máxima tensión este viernes con la resolución de los grupos G, H e I. Un total de seis compromisos determinarán qué selecciones avanzan a los dieciseisavos de final, en una propuesta que abarca cruces atrapantes desde la tarde hasta la medianoche.

La actividad comienza a las 16 horas en territorio argentino con dos partidos en simultáneo correspondientes al Grupo I. Noruega se mide ante Francia en Boston, un duelo que se podrá seguir a través de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Al mismo tiempo, Senegal e Irak se enfrentan en Toronto con transmisión a cargo de DSports 2, DGO, Paramount+ y Flow.

A partir de las 21 horas llega el turno del Grupo H, donde sobresale el choque de alta rivalidad entre Uruguay y España en Guadalajara. Este encuentro contará con la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. En paralelo, Cabo Verde y Arabia Saudita juegan su posibilidad en Houston, encuentro emitido por DSports 2, DGO, Paramount+ y Flow.

El cierre de la fecha se produce a las 00 horas, ya en el inicio del sábado, con las definiciones del Grupo G. Nueva Zelanda choca contra Bélgica en Vancouver mediante las señales de DSports, DGO, Paramount+ y Flow. Por su parte, Egipto e Irán cierran la jornada en Seattle bajo la cobertura de TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+ y Flow.