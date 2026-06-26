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Con promesa de partidazos, estas selecciones buscan clasificar en el Mundial
POR REDACCIÓN
La Copa del Mundo vive momentos de máxima tensión este viernes con la resolución de los grupos G, H e I. Un total de seis compromisos determinarán qué selecciones avanzan a los dieciseisavos de final, en una propuesta que abarca cruces atrapantes desde la tarde hasta la medianoche.
La actividad comienza a las 16 horas en territorio argentino con dos partidos en simultáneo correspondientes al Grupo I. Noruega se mide ante Francia en Boston, un duelo que se podrá seguir a través de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Al mismo tiempo, Senegal e Irak se enfrentan en Toronto con transmisión a cargo de DSports 2, DGO, Paramount+ y Flow.
A partir de las 21 horas llega el turno del Grupo H, donde sobresale el choque de alta rivalidad entre Uruguay y España en Guadalajara. Este encuentro contará con la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. En paralelo, Cabo Verde y Arabia Saudita juegan su posibilidad en Houston, encuentro emitido por DSports 2, DGO, Paramount+ y Flow.
El cierre de la fecha se produce a las 00 horas, ya en el inicio del sábado, con las definiciones del Grupo G. Nueva Zelanda choca contra Bélgica en Vancouver mediante las señales de DSports, DGO, Paramount+ y Flow. Por su parte, Egipto e Irán cierran la jornada en Seattle bajo la cobertura de TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+ y Flow.