Con respaldo del Estado, San Juan lleva una delegación completa a los Juegos Evita

El Gobierno de San Juan financió el viaje de una delegación de 415 representantes que partió rumbo a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó en declaraciones en rueda de prensa que la Provincia decidió sostener la participación de los jóvenes ante la falta de acompañamiento económico del Gobierno nacional.

La delegación salió este domingo 1 de noviembre, a las 15, desde el Club Julio Mocoroa, en Capital, con representantes de los 19 departamentos y deportistas de disciplinas convencionales e inclusivas. El contingente está integrado por deportistas, entrenadores y acompañantes que participarán de las competencias que se desarrollarán desde este 2 al 7 de noviembre.

El Estado provincial garantizó la participación

Romero recordó que anteriormente los Juegos Evita contaban con respaldo económico del Gobierno nacional, una situación que cambió para esta edición. Ante ese escenario, explicó que el gobernador respaldó la decisión de garantizar la presencia de una delegación completa de San Juan.

"Siempre recuerdo la primera vez cuando hablé con el gobernador y le digo esta es la situación con respecto a los Juegos Evita y me dijo: metele para adelante, los Juegos Evita tienen que tener la participación de San Juan con delegación completa, con todo el apoyo que se les da a los chicos", relató el ministro.

El funcionario remarcó que el acompañamiento económico permitió que los representantes sanjuaninos pudieran viajar juntos a Mar del Plata. De esta manera, el Gobierno provincial asumió el costo del traslado para garantizar la participación en uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes del país.

Una experiencia que va más allá de la competencia

El titular de la cartera de Turismo, Cultura y Deporte también puso en valor la experiencia personal que representa este viaje para los jóvenes. En ese sentido, destacó que para algunos chicos puede ser la primera oportunidad de conocer el mar y visitar una playa.

"Se viven cosas muy importantes en esos viajes, en ese viaje puntualmente, en donde hay un montón de chicos que a lo mejor por primera vez visitan una playa, ven el mar y son cosas tan importantes como a lo mejor los grandes eventos", expresó Romero.

La delegación sanjuanina competirá en disciplinas convencionales, adaptadas, deportes electrónicos y freestyle, luego de superar las instancias municipales, zonales y provinciales que permitieron definir a los representantes.

El deporte social dentro de la política deportiva

Por último, Romero sostuvo que las políticas deportivas de la provincia deben contemplar tanto las competencias de alto nivel como las actividades destinadas a garantizar el acceso al deporte para toda la comunidad. En ese sentido, consideró que el deporte social y los grandes eventos forman parte de una misma planificación.

El funcionario destacó que el acompañamiento a los jóvenes de los distintos departamentos es parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial. La participación en los Juegos Evita representa, además de la competencia, una instancia de integración, formación e intercambio con deportistas de todo el país.