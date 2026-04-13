La Municipalidad de Rivadavia lanzó “Rivadavia Conecta”, una plataforma digital que permite a los comerciantes obtener la habilitación comercial de forma rápida, online y sin necesidad de acudir a oficinas públicas. La iniciativa busca agilizar los procesos administrativos y facilitar la apertura de nuevos negocios en el departamento.

A través del sitio oficial, los usuarios pueden iniciar y completar el trámite de habilitación comercial de manera completamente digital, centralizando en un solo lugar todos los requisitos legales y técnicos necesarios. De esta manera, el municipio elimina los pasos presenciales y reduce significativamente los tiempos de gestión.

El sistema, denominado Habilitación Comercial Express, permite que el registro de nuevos comercios se realice en pocos pasos, con una interfaz diseñada para ser simple, intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Entre los principales beneficios, se destaca la disponibilidad permanente de la plataforma, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, permitiendo a los usuarios avanzar con sus trámites en cualquier momento. Además, el sistema promueve el concepto de “papel cero”, digitalizando toda la documentación requerida.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es desburocratizar el Estado y acompañar al sector productivo local. “Queremos que el comerciante dedique su energía a crecer y generar empleo, no a realizar trámites administrativos”, destacaron desde la gestión.

La herramienta también apunta a fomentar la inversión, brindando facilidades para que nuevos emprendimientos puedan formalizar su actividad en menor tiempo y con mayor previsibilidad.

Con esta iniciativa, Rivadavia avanza en su proceso de modernización y se posiciona en línea con el desarrollo de ciudades inteligentes, incorporando tecnología para mejorar la relación entre el Estado y los vecinos.