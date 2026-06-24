Los gobernadores radicales Leandro Zdero, de Chaco; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, encabezarán este jueves una cumbre en Resistencia con el objetivo de unificar reclamos hacia el Gobierno nacional por la falta de obras públicas, la caída de recursos y la necesidad de impulsar proyectos estratégicos para la región.

El encuentro buscará consolidar un frente común entre las tres provincias del Litoral para presentar una agenda compartida ante la administración de Javier Milei. Entre los principales planteos figuran la reactivación de obras de infraestructura, mejoras en conectividad y transporte, además de una revisión de la distribución de recursos nacionales.

La reunión se desarrollará en un contexto de fuerte tensión financiera entre las provincias y la Nación. Los mandatarios sostienen que la reducción de transferencias y la paralización de la obra pública afectan directamente la capacidad de gestión de los distritos y comprometen proyectos considerados esenciales para el desarrollo económico regional.

Uno de los puntos centrales de la agenda será el estado de la infraestructura vial. La Ruta Nacional 11 aparece como uno de los símbolos del reclamo, debido a su importancia estratégica para la conexión entre Santa Fe, Chaco y Formosa. También se prevé discutir la situación de otras obras postergadas y los problemas vinculados a la logística y el transporte de cargas.

Además, los gobernadores pondrán sobre la mesa temas relacionados con la Hidrovía Paraná-Paraguay, la actividad portuaria, los subsidios energéticos y el mantenimiento de estructuras clave como el puente General Belgrano, que conecta las ciudades de Corrientes y Resistencia.

La cumbre representa el segundo paso de una estrategia que comenzó semanas atrás en Rosario, donde distintos mandatarios provinciales ya habían expresado preocupación por la caída de fondos nacionales y la paralización de proyectos de infraestructura. Esta vez, la particularidad es que los tres gobernadores comparten una misma región, intereses económicos similares y problemáticas comunes, lo que fortalece el peso político de sus reclamos.

Más allá de las diferencias que mantienen entre sí respecto de su relación con la Casa Rosada, los tres mandatarios coinciden en la necesidad de impulsar una agenda federal que garantice inversiones y recursos para sostener el desarrollo productivo del NEA y el Litoral. La foto conjunta en Resistencia buscará enviar una señal política clara al Gobierno nacional en medio de un escenario de creciente discusión por el reparto de fondos y el futuro de la obra pública.