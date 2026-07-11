Con una mañana helada, así estará el tiempo este sábado en San Juan

El primer día del descanso semanal se presenta con un clima riguroso en toda la provincia de San Juan. Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, los termómetros registrarán un marcado descenso térmico que se sentirá con fuerza desde las primeras horas. Durante la madrugada está prevista la presencia de neblina con una temperatura inicial de 2º, para luego caer hasta 0º al promediar la mañana.

A pesar del comienzo gélido, el reporte oficial indica que las condiciones de visibilidad y el estado del cielo mostrarán una leve mejoría con el paso del tiempo. Para la tarde se espera un cielo algo nublado, momento en el cual se registrará la temperatura máxima de 13º.

Esta marca térmica generará un ambiente fresco pero más tolerable en comparación con el inicio de la jornada. Al llegar la noche, la nubosidad aumentará levemente hacia un estado parcialmente nublado.

El desplazamiento del aire será moderado a través de vientos que circularán con velocidades entre los 7 y 12 km/h. En las horas de la madrugada la dirección predominante será del sector noroeste, mientras que para el resto del sábado rotarán hacia el sudoeste. Por último, el organismo nacional descartó cualquier posibilidad de lluvias para este día, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% de forma constante.