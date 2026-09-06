Con una remontada al final, Colapinto quedó noveno y sumó puntos en Monza

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un desempeño destacado durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el autódromo de Monza. A bordo de su monoplaza Alpine, el automovilista partió desde el séptimo puesto de la grilla de salida, una posición favorecida tras la sanción aplicada a Kimi Antonelli, quien debió iniciar la prueba desde las últimas ubicaciones. Originalmente, Colapinto había registrado el octavo mejor tiempo en la sesión de clasificación del sábado.

La competencia comenzó con una grilla encabezada por Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, quien sorprendió al quedarse con la pole position, seguido por George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

En un trazado caracterizado por sus extensas rectas y sectores de frenadas intensas que facilitan las superaciones a lo largo de las 53 vueltas estipuladas, la carrera presentó múltiples alternativas desde el inicio.

Durante el desarrollo del trazado italiano, Colapinto logró escalar posiciones hasta colocarse transitoriamente en el tercer lugar. Sin embargo, un despiste lo marginó de los puestos de vanguardia y lo relegó hasta el escalón 16 del clasificador.

A partir de ese momento, el corredor inició un avance paulatino que le permitió superar rivales en la pista y ver la bandera a cuadros en el noveno lugar, resultado que le otorgó dos unidades para el campeonato de la categoría.