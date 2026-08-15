Jáchal. Ante el malestar generalizado de los vecinos por las subas desmedidas en el servicio eléctrico, los ediles del departamento norteño elevaron un pedido formal a la empresa prestataria Naturgy para exigir explicaciones y una revisión urgente de las facturaciones.

La preocupación por el impacto de las tarifas en los hogares jachalleros escaló al ámbito institucional. Integrantes del Concejo Deliberante de Jáchal intervinieron formalmente ante las autoridades de Naturgy mediante la presentación de un escrito para manifestar su profundo rechazo frente a los incrementos excesivos detectados en las últimas boletas de luz.

En concreto, los concejales del departamento Sonia Araya y Walter Berón presentaron una nota dirigida al presidente de la empresa prestadora de servicios energéticos, ingeniero Gerardo Gómez, para expresar su preocupación frente a los valores de las facturaciones y reclamar medidas concretas en defensa de los usuarios jachalleros.

La iniciativa surgió tras el aluvión de reclamos de vecinos que manifestaron la imposibilidad de afrontar montos que, en muchos casos, superan ampliamente los ingresos corrientes de las familias de la zona, poniendo en jaque la economía doméstica.

Los ejes del reclamo legislativo

A través del documento presentado formalmente a la prestataria, los ediles plantearon una serie de demandas urgentes orientadas a frenar la situación y transparentar la facturación:

Revisión y recálculo: Exigieron una auditoría y reevaluación inmediata de las facturas que llegaron con subas consideradas desproporcionadas.

Claridad en los componentes: Reclamaron mayor transparencia en el desglose de los cargos fijos, variables e impuestos que componen el valor final del servicio.

Canales de atención preferenciales: Pidieron agilizar los trámites de reclamo individual para aquellos usuarios que sufrieron errores de lectura o consumos desmedidos imposibles de convalidar.

Próximos pasos y expectativa de respuesta

Tras la presentación de la nota, el cuerpo legislativo aguarda una respuesta formal por parte de los directivos de la compañía para dar solución a los casos presentados.

Por su parte, desde el Concejo Deliberante advirtieron que continuarán monitoreando de cerca la situación y que no descartan nuevas medidas institucionales si no obtienen respuestas favorables que alivien el bolsillo de los consumidores jachalleros frente al fuerte ajuste tarifario.