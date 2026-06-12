En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, la Directora de Salud de la Municipalidad de Santa Lucía, la Doctora Tania Vargas, habló sobre el análisis del antígeno prostático, “la idea es generar conciencia, y prevenir este cáncer que no tiene síntomas, entonces la idea es detectarlo en forma temprana para iniciar lo antes posible un tratamiento”, señaló.

“El estudio es un análisis de sangre, mediante extracción en forma más rápida. Este análisis no es invasivo, solamente se toma de muestra y el resultado va a estar en unos días”, afirmó.

“Esto determina una proteína que está elevada en sangre generalmente, cuando hay un algún tumor o un problema en la próstata. Siempre se habló si esto viene a reemplazar el famoso tacto rectal o es complementario. A partir de este análisis, después del resultado, se haría el tacto rectal en caso de que esté el alterado el resultado, digamos, con un índice elevado”, explico la profesional de salud.

Además, recomendó que, a partir de los 40 años de edad, por lo menos, una vez al año, se realice el control de antígeno prostático.

Cuando se manifiestan los síntomas, es señal de una anomalía declarada, donde ya se encuentra avanzada la enfermedad. “Puede haber dolor al orinar, puede haber citopatología de infección urinaria, por eso es importante la toma de conciencia de esta enfermedad”, concluyó.

Una problemática que preocupa

El Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 11 de junio, no se estableció como una fiesta o celebración, sino como un día de concientización clave para la salud masculina.

El objetivo fundamental de esta fecha es romper el tabú alrededor de los controles médicos y salvar vidas mediante la detección temprana, dado que este tipo de cáncer es el más frecuente en los hombres y, en sus etapas iniciales, no presenta ningún tipo de síntoma.

A diferencia de otras afecciones, el cáncer de próstata crece de forma muy lenta y no genera dolor, molestias ni cambios notorios al orinar en sus fases tempranas. Cuando un hombre empieza a sentir síntomas, suele ser porque la enfermedad ya está avanzada. La conmemoración de este día busca recordarle a la población que la ausencia de síntomas no significa ausencia de enfermedad.

Romper barreras culturales y el prejuicio

Históricamente, el examen de próstata ha estado rodeado de mitos, chistes y un fuerte prejuicio cultural que aleja a los hombres del consultorio del urólogo. El 11 de junio sirve para desmitificar los controles y naturalizar la consulta médica, explicando que hoy en día el diagnóstico combina el análisis de sangre de rutina, para medir el PSA (Antígeno Prostático Específico). Y por otro lado, el examen físico: el tacto rectal, que sigue siendo una herramienta crucial, rápida e indolora para detectar anomalías que el análisis de sangre a veces no muestra.

Lo que indican las estadísticas

El mensaje central de las campañas globales en este día es matemático y contundente: detectado a tiempo, el cáncer de próstata tiene una tasa de curación superior al 90%. El panorama cambia drásticamente si se descubre tarde, por lo que la efeméride funciona como un recordatorio anual para iniciar los chequeos.

El panorama estadístico del cáncer de próstata refleja que es una problemática de salud central para la población masculina, aunque con un dato alentador: la mortalidad viene registrando un descenso sostenido gracias a los avances en tratamientos y a una mayor conciencia sobre el diagnóstico temprano.

Los datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del Sistema de Información de Vigilancia de Cáncer (SIVER-Ca) detallan más de 11.600 casos nuevos por año en el país.

Esto equivale a una tasa de aproximadamente 42 a 58 casos por cada 100.000 varones (dependiendo de la ventana de medición y el subregistro). Representa el 18,7% de todos los tumores malignos detectados en hombres, lo que lo convierte en el cáncer más frecuente en la población masculina del país, seguido por el de pulmón y el colorrectal.

La enfermedad causa alrededor de 3.500 defunciones anuales (una tasa bruta cercana a 16 muertes por cada 100.000 varones). Dentro de la mortalidad general por tumores en hombres, ocupa el tercer lugar (11,6%), por detrás de pulmón y colon-recto.

Los registros oficiales de la última década muestran que la tasa de mortalidad ajustada por edad viene bajando a un ritmo de más del 4% anual en los últimos períodos analizados, un impacto directo de la detección en etapas donde el tumor todavía está confinado a la próstata.

En San Juan, la tasa de mortalidad es relativamente baja. De acuerdo con los mapas de mortalidad por quintiles del Instituto Nacional del Cáncer, San Juan se ubica en el quintil más bajo de mortalidad del país por esta patología, con una Tasa Ajustada por Edad (TAE) de entre 7,1 y 9 defunciones cada 100.000 varones. Es una de las provincias con mejores indicadores de supervivencia junto con Santiago del Estero, CABA y Tucumán.

Aunque los datos son favorables en la provincia, igualmente, desde instituciones médicas, asociaciones y Salud Pública, se vienen profundizando las campañas de testeo masivo. Sin embargo, el gran desafío estadístico sigue siendo el momento de la detección. Cuando el tumor se descubre de forma localizada, la supervivencia a largo plazo supera el 90%; si se llega tarde y hay diseminación (metástasis), esa probabilidad cae drásticamente a un 30%.

