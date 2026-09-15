El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan comenzó este lunes 14 de septiembre con su primera jornada de evaluaciones y dejó a 227 aspirantes habilitados para continuar en el proceso de selección.

Para este primer día habían sido convocadas 720 personas, aunque finalmente se presentaron 395. De ese total, el 57,46% logró superar el examen de dactilografía y avanzar a la próxima instancia. Los otros 168 postulantes quedaron afuera del concurso.

La evaluación se realizó en el Sirio Libanés y consistió en transcribir un texto de 100 palabras en un tiempo máximo de cuatro minutos. Este examen funciona como el primer filtro para quienes buscan acceder a un puesto dentro del Poder Judicial.

Si se toma como referencia el total de 720 personas que habían sido convocadas originalmente para este lunes, quienes aprobaron representan el 31,52%.

Más de 12.000 personas se anotaron

La jornada fue apenas el comienzo de un proceso mucho más amplio. En total, 12.293 personas se inscribieron en el concurso de ingreso.

De ellas, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción, mientras que otras 775 pertenecen a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia.

Esto significa que, después del primer día, todavía quedan más de 11.000 postulantes que deberán pasar por las distintas instancias de evaluación.

Debido a la cantidad de inscriptos, las convocatorias se realizarán de manera escalonada durante varias semanas. Para la Primera Circunscripción, esta primera etapa se extenderá hasta el 6 de octubre.

Los 227 aspirantes que aprobaron este lunes ya tienen asegurado su pase a la siguiente instancia, aunque todavía deberán atravesar las demás evaluaciones contempladas antes de competir definitivamente por un ingreso al Poder Judicial.