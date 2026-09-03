La convocatoria para ingresar al Poder Judicial de San Juan despertó un fuerte interés. A pocos días del cierre de las inscripciones, 7.996 personas ya completaron el trámite para participar del Concurso de Aspirantes 2026.

La cifra corresponde al relevamiento realizado hasta el mediodía de este miércoles 2 de septiembre y todavía puede aumentar, ya que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 4, a las 12.

Del total registrado hasta el momento, 482 postulantes se anotaron para la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia. El resto corresponde a aspirantes que eligieron concursar para la Primera Circunscripción.

Quienes todavía quieran participar deberán realizar el trámite de manera online y gratuita a través de la página oficial del Poder Judicial de San Juan.

Desde la institución aclararon un dato importante: el formulario debe completarse desde una computadora, debido a que el sistema no permite realizar la inscripción mediante teléfonos celulares u otros dispositivos móviles.

Además, al momento de anotarse, cada aspirante debe seleccionar obligatoriamente la circunscripción para la cual desea concursar.

Cinco etapas para seguir en carrera

Completar la inscripción es solamente el primer paso de un proceso que contará con cinco instancias consecutivas y eliminatorias. Esto significa que quienes no alcancen el puntaje requerido en alguna de ellas quedarán fuera del concurso.

La primera instancia será una prueba de dactilografía y posteriormente llegará el examen de ortografía.

Quienes superen ambas evaluaciones deberán realizar un curso virtual obligatorio organizado por la Escuela Judicial. Se tratará de un trayecto asincrónico y autogestionado compuesto por nueve módulos, cada uno con sus respectivas evaluaciones.

Después llegará una evaluación de conocimientos teóricos y, finalmente, quienes continúen en carrera deberán atravesar una entrevista personal.

El elevado número de anotados marca el interés generado por la convocatoria: a menos de dos días del cierre, casi 8.000 personas ya buscan conseguir un lugar dentro del Poder Judicial sanjuanino.