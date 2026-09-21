El concurso del Consejo de la Magistratura de San Juan para cubrir seis cargos vacantes en el Poder Judicial mostró una fuerte diferencia en el interés de los abogados según el puesto. Mientras la Fiscalía de Primera Instancia reunió 160 postulaciones, la Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial apenas registró tres.

La nómina definitiva difundida por el organismo contabilizó 180 profesionales inscriptos para la convocatoria, que incluyó seis cargos en distintas áreas de la Justicia. Sin embargo, como varios abogados decidieron presentarse para más de una vacante, el número total de postulaciones superó ampliamente la cantidad de personas anotadas.

La Fiscalía de Primera Instancia fue, por lejos, el cargo que concentró mayor interés, con 160 postulaciones para una sola vacante. En el extremo opuesto quedó la Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial, también para un único cargo, con apenas tres postulaciones.

La diferencia entre ambos extremos es de 157 postulaciones. En términos proporcionales, la Fiscalía recibió más de 50 veces la cantidad de postulaciones que la Asesoría.

Cómo se repartió la competencia

Después de la Fiscalía de Primera Instancia, el cargo que más postulaciones reunió fue el de Juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, con 100 anotaciones.

Para los dos cargos de Juez de Primera Instancia del Fuero de Familia aparecen 61 postulaciones, mientras que la Fiscalía de Cámara registró 15.

De esta manera, las seis vacantes no generaron una competencia uniforme. Dos cargos concentran la mayor parte del interés: la Fiscalía de Primera Instancia y el Juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción. En cambio, la Asesoría de Menores e Incapaces quedó muy por debajo del resto.

El listado también permite observar que varios profesionales optaron por competir en distintas categorías dentro del mismo concurso. Por eso, las 160 postulaciones de la Fiscalía o las 100 del juzgado de la Segunda Circunscripción no equivalen necesariamente a 160 o 100 personas diferentes.

Entre quienes aparecen anotados en varias categorías figuran Andrea Polizzotto, María Belén Nadal y María Soledad Tomás. Otros postulantes también registran inscripciones en dos o tres de los cargos disponibles.

El fenómeno hace que las 339 postulaciones contabilizadas entre todas las vacantes convivan con un total de 180 inscriptos.

El concurso contempla una Fiscalía de Primera Instancia, una Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial, dos juzgados de Primera Instancia del Fuero de Familia, un Juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial y una Fiscalía de Cámara.

La convocatoria cerró su etapa de inscripción el 18 de septiembre y el Consejo de la Magistratura difundió posteriormente la nómina definitiva de postulantes. El cronograma oficial establece las distintas etapas posteriores del proceso de selección hasta avanzar con el concurso de los seis cargos.