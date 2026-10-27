El Poder Judicial de San Juan confirmó las fechas y la modalidad del curso virtual obligatorio correspondiente a la tercera etapa del concurso de ingreso 2026. La capacitación comenzará el lunes 2 de noviembre a las 9 y se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre, también a las 9. En total, 2.708 aspirantes estarán habilitados para participar de esta instancia, que se desarrollará de manera online y autogestionada.

Según informaron desde el organismo, el curso estará destinado a quienes aprobaron las pruebas de dactilografía y ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial. También podrán participar las personas con discapacidad que superaron las evaluaciones anteriores.

La capacitación se realizará a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan y tendrá carácter obligatorio. Al ser asincrónica, los participantes podrán completar las actividades en los días y horarios que prefieran, siempre dentro del período establecido de diez días corridos.

Para acceder a los contenidos será necesario contar con un dispositivo con conexión a internet, ya sea una computadora, notebook o teléfono celular.

Cómo acceder al curso virtual del Poder Judicial

Los aspirantes habilitados deberán estar atentos a sus correos electrónicos, ya que entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre recibirán una comunicación oficial con información sobre la capacitación.

El mensaje será enviado desde la dirección cursoaspirantes@jussanjuan.gov.ar al correo declarado por cada participante al momento de inscribirse en el concurso.

En esa comunicación se incluirán detalles del curso, el reglamento y un tutorial para ingresar al Campus Virtual. Desde el Poder Judicial recomendaron revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correo no deseado o spam para evitar inconvenientes.

Posteriormente, el lunes 2 de noviembre, los postulantes recibirán un segundo correo electrónico generado automáticamente por la plataforma. Allí encontrarán el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal para comenzar con las actividades.

Las autoridades aclararon que no será necesario registrarse previamente en el Campus Virtual ni solicitar credenciales, ya que toda la información será enviada directamente a los aspirantes.

Los interesados también podrán consultar las instrucciones y el material informativo en el sitio oficial del Poder Judicial de San Juan.

Qué contenidos tendrá el curso obligatorio

La tercera etapa del concurso estará organizada en nueve módulos, destinados a brindar conocimientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y distintas áreas del derecho.

Los contenidos incluirán Derecho Constitucional, Organización del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Tutelar y Ministerio Público de la Defensa.

También se abordarán Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral, Derecho Procesal Penal, Perspectiva de Género, Código Procesal de Familia y Competencias Transversales.

De esta manera, los aspirantes deberán avanzar por los contenidos disponibles en la plataforma y completar las actividades previstas antes de que finalice el plazo establecido.

La capacitación concluirá el jueves 12 de noviembre a las 9, por lo que los postulantes contarán con diez días corridos para cumplir con esta instancia del proceso de selección.

Desde el Poder Judicial remarcaron la importancia de consultar las comunicaciones oficiales y seguir las indicaciones correspondientes para evitar inconvenientes durante el desarrollo del curso.