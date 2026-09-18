Condenado por provocar un choque que terminó con motociclista muerto

Una maniobra realizada sobre la banquina de calle La Plata, frente a la bodega Arena, terminó desencadenando el siniestro vial que provocó la muerte de un motociclista de apellido Villarreal en Caucete. Aunque el vehículo conducido por el imputado Tapia no llegó a impactar directamente contra la víctima, la Justicia consideró que su accionar imprudente y negligente fue la causa que originó la secuencia fatal.

El caso llegó este jueves a una audiencia en la que estaba previsto avanzar con el control de acusación. Sin embargo, durante el proceso de negociación entre la Fiscalía, la querella y la defensa, las partes acordaron resolver el expediente mediante un juicio abreviado. Como consecuencia, Tapia fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional y siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, como autor del homicidio de Villarreal.

El siniestro había ocurrido en julio del año pasado, sobre calle La Plata, a la altura de la bodega Arena. De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el fiscal, Tapia se encontraba detenido en la banquina este de la calle, pero en contramano, y pretendía incorporarse nuevamente a la calzada para dirigirse hacia el sur.

La maniobra fue realizada a muy baja velocidad, prácticamente “a paso de hombre”, según relató uno de los testigos incorporados a la investigación. Sin embargo, al ingresar a la calle, Tapia se interpuso en la trayectoria de un Volkswagen Bora que circulaba hacia el sur.

El conductor del Bora advirtió la maniobra, frenó e intentó evitar el contacto con el vehículo de Tapia. En medio de esa maniobra perdió el control del automóvil y terminó impactando de frente contra la motocicleta en la que circulaba Villarreal.

De esta manera, la mecánica del hecho tuvo una particularidad determinante para la investigación: Tapia no chocó directamente contra la moto de Villarreal. El impacto fatal se produjo entre el Bora y la motocicleta. Sin embargo, para la Fiscalía, la secuencia comenzó con la conducta del imputado al incorporarse desde la banquina y colocarse en la trayectoria del otro vehículo.

Según explicó el fiscal durante la audiencia, tanto la acusación como la defensa entendieron que la responsabilidad por el siniestro estaba vinculada directamente con el accionar de Tapia. La maniobra inicial obligó al conductor del Bora a realizar una acción evasiva que terminó desencadenando el choque contra Villarreal.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes, la causa no avanzará hacia un juicio oral. Tapia recibió una pena de tres años de prisión condicional, por lo que no deberá cumplirla en un establecimiento penitenciario, además de la prohibición de conducir vehículos automotores durante siete años.