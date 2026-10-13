Lorenzo Martínez, agente del Servicio Penitenciario Provincial, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional y seis años de inhabilitación para conducir por un choque ocurrido en Caucete que terminó con la muerte de un motociclista oriundo de Córdoba.

La condena se acordó mediante un juicio abreviado, con el consentimiento de la defensa y del imputado, y fue homologada por el juez. Martínez fue condenado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y lesiones culposas, en concurso ideal.

El siniestro ocurrió el 1 de mayo, alrededor de las 20:30, en avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. Un matrimonio cordobés circulaba en una motocicleta BMW cuando, al llegar a la intersección con calle Juan Bustos, impactó contra un Ford Focus conducido por Martínez.

Según la reconstrucción del hecho expuesta durante la audiencia, el automovilista no respetó la prioridad de paso que tenía la motocicleta. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes sufrieron lesiones de gravedad.

El conductor de la moto sufrió un traumatismo grave en la zona abdominal y murió aproximadamente seis días después del choque. Su esposa, en tanto, sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda.

La situación laboral del condenado

Durante la audiencia, Martínez manifestó que trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial, aunque indicó que se encontraba con licencia médica y en situación de disponibilidad desde hacía aproximadamente tres o cuatro meses.

Finalmente, la Justicia homologó el acuerdo y le impuso tres años de prisión de cumplimiento condicional y seis años de inhabilitación para conducir vehículos motorizados.