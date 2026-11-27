Omar Jorge Domínguez Aciar fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro menores de su entorno familiar: una hija, dos hijastras y una sobrina política. Los hechos ocurrieron cuando todas eran menores de edad y derivaron en un juicio que terminó con un fallo condenatorio por unanimidad.

El tribunal, integrado por los jueces Rodríguez, Allende y Parra, resolvió condenarlo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y abuso sexual simple. De los cuatro hechos, tres fueron con acceso carnal.

La pena impuesta fue de 15 años de prisión, un año menos de lo que había solicitado la Fiscalía, que durante el juicio había pedido una condena de 16 años.

Pero la situación judicial de Domínguez Aciar podría no terminar con esta condena. Actualmente se tramita un nuevo legajo por otro presunto abuso sexual, que deberá ser investigado por la Justicia.