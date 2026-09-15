Agustín López Gagliasso, el joven conocido en redes sociales como tiktoker que atropelló y mató a una mujer y a su hija en Rosario, fue condenado este martes a 16 años de prisión. El tribunal lo encontró culpable de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves con dolo eventual por el choque ocurrido en enero de 2025.

Además de la pena de prisión, la Justicia le impuso una inhabilitación de 10 años para conducir vehículos. El condenado, de 22 años, deberá cumplir la sentencia en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en Santa Fe. Los fundamentos completos del fallo serán conocidos dentro de los próximos 10 días.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025, en la zona de avenida Arturo Illia y Presidente Roca, en Rosario. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el juicio, López Gagliasso circulaba en un Peugeot 206 cuando tuvo un altercado con un motociclista y comenzó a perseguirlo.

En ese recorrido llegó a alcanzar los 120,7 kilómetros por hora, aproximadamente el doble de la velocidad permitida en ese sector. Según sostuvo la Fiscalía, realizó maniobras de sobrepaso en zigzag y, al llegar a la intersección, perdió el control del vehículo, derrapó y terminó subiéndose a la vereda.

Allí atropelló a Tania Gandolfi y a su hija Agustina García, de 17 años, quienes murieron en el lugar. También sufrieron heridas leves una niña de seis años, un hombre de 45 y una joven de 20 años que viajaba en el automóvil.

El testimonio que complicó al conductor

Uno de los testimonios centrales durante el debate fue el de la joven que acompañaba a López Gagliasso. La testigo aseguró que le pidió en reiteradas oportunidades que disminuyera la velocidad y que temió por su vida mientras el acusado perseguía a la motocicleta.

“Pará porque nos vamos a matar”, fue una de las advertencias que, según declaró, le hizo antes del impacto. Para la acusación, este elemento resultó clave para sostener que el conductor conocía el riesgo generado por su comportamiento y, aun así, continuó manejando de esa manera.

La Fiscalía había solicitado 18 años de cárcel y una inhabilitación de 10 años para conducir. Finalmente, las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez resolvieron fijar la pena en 16 años.

El punto central del fallo fue la figura de dolo eventual. Para la acusación, López Gagliasso se representó la posibilidad de provocar un resultado fatal debido a la velocidad y las maniobras realizadas, pero continuó con su conducta.