El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a 25 años de prisión al exfiscal federal Juan Carlos Yannello por su responsabilidad en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia se conoció este viernes 30 de octubre y comprendió 79 hechos vinculados con la falta de investigación de delitos perpetrados contra víctimas del terrorismo de Estado.

La resolución respondió al pedido del fiscal federal Dante Vega, quien había solicitado el máximo de la pena prevista para la nueva calificación legal. En tanto, la defensa había reclamado que se aplicara el mínimo de la escala penal.

El cambio de la condena a prisión perpetua

La nueva sentencia llegó después de que la Cámara Federal de Casación Penal modificara, en febrero de 2026, la calificación legal por la que Yannello había sido condenado inicialmente. En 2023, el mismo Tribunal Oral Federal le había impuesto prisión perpetua al considerarlo partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, Casación determinó que su responsabilidad debía encuadrarse en figuras vinculadas con el encubrimiento y la omisión de promover la persecución penal. Por ese motivo, el expediente regresó al tribunal sanjuanino para establecer una nueva pena.

Los delitos investigados en la causa

La investigación contempló hechos relacionados con 13 homicidios doblemente agravados, tormentos contra detenidos por razones políticas y privaciones ilegítimas de la libertad. También incluyó denuncias por violaciones, abusos sexuales y robos.

La acusación sostuvo que Yannello, desde sus funciones dentro del ámbito judicial, contribuyó a que esos delitos permanecieran impunes al no impulsar las investigaciones correspondientes. Los hechos estaban vinculados con víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Cómo quedó integrado el tribunal

El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por Alberto Carelli y Paula Marisi, ambos de Mendoza, y Gretel Diamante, de San Luis. Los magistrados resolvieron imponer los 25 años de prisión solicitados por el representante del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, el exfiscal federal recibió una nueva condena en el marco de la Megacausa III por delitos de lesa humanidad en San Juan. La resolución modificó la pena de prisión perpetua que había recibido en 2023, luego de la revisión realizada por la Cámara Federal de Casación Penal.