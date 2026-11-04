Condenaron a dos años de condicional al responsable de la muerte de Evelyn Esquivel

La Justicia sanjuanina resolvió este miércoles la situación de los dos sobrevivientes del vuelco en el que murió una joven de 30 años, ocurrido cuando regresaban de Córdoba por la Ruta Nacional 20. El conductor del vehículo fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para manejar. En tanto, la mujer que viajaba como acompañante fue sobreseída de la acusación por encubrimiento.

Las resoluciones se conocieron durante una audiencia en la que se definió la situación de ambos imputados. En el caso del conductor, de apellido Molina, se llegó a un acuerdo de juicio abreviado por el que recibió la pena de dos años de prisión condicional, además de la prohibición de conducir vehículos con motor durante cinco años.

La situación de la acompañante, de apellido Páez, tuvo otro desenlace. Inicialmente había sido imputada por encubrimiento porque, en uno de los primeros momentos posteriores al accidente, habría manifestado que ella conducía el automóvil. Sin embargo, posteriormente se retractó y señaló a Molina como quien estaba al volante.

Durante la investigación, la Fiscalía pudo acreditar el vínculo cercano que la mujer mantenía tanto con el conductor como con la víctima. Por ese motivo, entendió que correspondía aplicar la denominada excusa absolutoria prevista para el delito de encubrimiento. Además, consideró que no existían elementos para sostener que hubiera actuado con intención de ocultar quién conducía. Finalmente, fue sobreseída.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió en enero de 2026, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta Nacional 20, en la zona de El Encón, departamento 25 de Mayo. Los tres amigos regresaban de Córdoba en un Peugeot 208 cuando el vehículo perdió el control y volcó.

Según la reconstrucción del hecho, Molina conducía el automóvil y habría perdido el control luego de quedarse dormido. La joven viajaba en el asiento trasero y salió despedida del habitáculo durante el vuelco. Sufrió heridas gravísimas y permaneció internada en el Hospital Rawson durante más de un mes, hasta que falleció el 17 de febrero.

Uno de los datos que surgió de la investigación fue que la víctima no llevaba colocado el cinturón de seguridad, mientras que Molina y Páez, que viajaban en los asientos delanteros, sí lo tenían colocado.

Quién era la joven y el reclamo de su familia

La víctima tenía 30 años, era diseñadora de indumentaria y emprendedora. Desde hacía casi una década llevaba adelante su propia marca de trajes de baño, Byron Bay Swim. También era amante de los viajes y la música electrónica.

Su muerte generó un fuerte reclamo de su familia, que desde los primeros días cuestionó lo ocurrido después del vuelco. Cuando la joven todavía permanecía internada en terapia intensiva, sus familiares denunciaron un presunto abandono de persona y señalaron que existieron demoras e inconsistencias en la comunicación del accidente.

Según relató su prima, el vuelco ocurrió cerca de las 6 de la mañana, pero recién alrededor de las 9 recibieron noticias sobre lo sucedido. La familia también cuestionó que los acompañantes no hubieran pedido asistencia de manera inmediata y reclamó que se investigara qué había pasado durante esas horas.

Finalmente, la joven falleció el 17 de febrero de 2026, después de 36 días de internación.

Con las resoluciones judiciales conocidas este miércoles, la Justicia definió la situación penal de los dos sobrevivientes del siniestro: el conductor recibió una condena de ejecución condicional y la acompañante quedó sobreseída de la acusación por encubrimiento.