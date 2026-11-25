Un hombre fue condenado a dos meses de prisión efectiva por intentar robar tres productos de perfumería de una farmacia de Capital. El hecho ocurrió el 19 de noviembre y terminó con una persecución iniciada por el encargado del comercio, quien siguió al sospechoso hasta que la Policía logró detenerlo en un colectivo de la RedTulum, en Chimbas.

El condenado fue identificado como Juan Guillermo Arce, quien recibió la pena por el delito de hurto en grado de tentativa, mediante un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la UFI Flagrancia. Además, se dispuso su prisión preventiva. El fiscal interviniente en la causa fue Fernando Bonomo.

Intentó llevarse tres productos sin pagar

El episodio ocurrió cerca de las 13 del 19 de noviembre, cuando Arce ingresó a la Farmacia San Martín, ubicada en avenida Libertador General San Martín 3540 Oeste, en Capital.

Una vez dentro del local, se dirigió al sector de perfumería y ocultó entre sus prendas tres productos: un perfume Boss Woman y dos body splash de las marcas Natural Spirit y Fulton. Luego atravesó la línea de cajas y salió del comercio sin pagar.

La maniobra fue advertida por el encargado de la farmacia, quien salió a buscarlo y logró encontrarlo a pocos metros, en la intersección de avenida Libertador y Mariano Moreno.

Al ser interceptado, el sospechoso sacó los productos que llevaba escondidos y los dejó en la vía pública. Después, escapó del lugar.

Lo encontraron en un colectivo de la Red Tulum

Tras la fuga, Arce abordó un colectivo de la línea 400. El encargado de la farmacia inició un seguimiento en su vehículo particular y llamó al 911 para informar la ubicación del transporte y describir al sospechoso.

Con esos datos, efectivos policiales interceptaron el colectivo en el barrio 17 de Octubre, sobre calle El Sembrador, en Chimbas. Allí identificaron al hombre y, luego de entrevistarse con el encargado del comercio, concretaron su aprehensión.

Los tres productos fueron recuperados. Según la investigación, tenían un valor total de $88.238.

Finalmente, la intervención de la UFI Flagrancia permitió alcanzar un acuerdo de juicio abreviado y la condena de dos meses de prisión efectiva.