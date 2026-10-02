Tras cinco extensas jornadas de debate, la Justicia condenó a los policías Fabián Andrés Bernal Suárez y Alejandro Meza por su participación en el procedimiento ocurrido durante la madrugada del 17 de marzo de 2025, cuando un joven de 20 años terminó con 16 heridas provocadas por perdigones de goma.

La jueza de juicio declaró culpables a ambos efectivos luego de considerar acreditada su participación en el hecho ocurrido alrededor de la 1:15, en inmediaciones de avenida Benavídez y Ruta 40.

Según quedó expuesto durante el debate, los dos policías se desempeñaban como motoristas de la Motorizada N° 1 y persiguieron a Gustavo Agustín López Morales, quien circulaba en una motocicleta. Tras recorrer aproximadamente 300 metros, Bernal efectuó un disparo con una escopeta utilizando un cartucho antitumulto.

El impacto provocó 16 heridas en el cuerpo del joven: 14 en la espalda y dos en el brazo derecho.

La condena para Fabián Bernal fue de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Alejandro Meza, quien conducía la motocicleta policial, recibió un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Las pruebas que terminaron con la versión de los policías

Durante las audiencias, las defensas de los efectivos plantearon distintas teorías sobre lo ocurrido. En una primera instancia sostuvieron que los policías se encontraban persiguiendo a un supuesto ladrón o a una persona vinculada al denominado “narco delivery”.

Posteriormente, la estrategia defensiva apuntó a intentar ubicar a Bernal y Meza fuera del lugar donde López Morales había sido baleado.

Sin embargo, esa versión quedó confrontada con la prueba incorporada durante el juicio. Uno de los elementos centrales fue el testimonio de un compañero de los policías que circulaba en una motocicleta cercana.

A eso se sumó la geolocalización de los teléfonos celulares particulares de los acusados y de los equipos HT oficiales que utilizaban durante el servicio. Esa prueba objetiva permitió establecer la ubicación de ambos efectivos durante el procedimiento.

Por qué también condenaron a Meza

Aunque fue Bernal quien efectuó el disparo, la Justicia también encontró responsable a Meza, quien conducía la moto policial.

Su responsabilidad estuvo vinculada con su participación en el procedimiento y, fundamentalmente, con lo ocurrido después de que López Morales resultara herido.

Según se expuso durante el debate, Meza no se detuvo para asistir al joven, no solicitó una ambulancia y se retiró del lugar junto con Bernal. Además, los efectivos no habrían comunicado inmediatamente lo ocurrido a sus superiores ni realizado el reporte correspondiente.

Estos incumplimientos fueron considerados para atribuirle responsabilidad por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El dato que también quedó expuesto durante el juicio es que López Morales no tenía antecedentes penales, pese a que inicialmente la defensa había planteado que los policías podían estar persiguiendo a un presunto delincuente.