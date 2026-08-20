El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una condena de 12 años de prisión domiciliaria contra Carlos Alberto Vega, excapitán del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército, tras hallarlo partícipe necesario de la apropiación ilegal de Marcos Eduardo Ramos —identificado en 2018 como el nieto 128 por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo— y de la sustracción de su medio hermano mayor, Ismael Suleiman.

El imputado fue el único juzgado en la causa tras el fallecimiento del matrimonio apropiador integrado por el agente civil de inteligencia Víctor Sánchez e Ilda Agustina Sánchez.

Los hechos se remontan a noviembre de 1976, tras el secuestro y desaparición en Tucumán de la madre de las víctimas, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT. Al momento del operativo ilegal, Marcos tenía cinco meses e Ismael ocho años; ambos fueron trasladados en un vehículo de las fuerzas de seguridad y posteriormente separados.

Mientras Ismael fue alojado en una vivienda en la que sufrió malos tratos hasta poder reencontrarse con su padre, Marcos fue inscripto bajo una identidad falsa por Sánchez, cuyo ingreso al aparato de inteligencia fue avalado por el propio Vega.

El reencuentro de los hermanos se produjo en 2018 gracias a los cotejos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) coordinados por la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y la Unidad de Derechos Humanos local.

En el marco del veredicto, el tribunal integrado por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano y el juez Federico Bothamley exhortó al Poder Ejecutivo Nacional a sostener el financiamiento y fortalecimiento operativo de organismos clave como la Conadi, los archivos documentales sobre el terrorismo de Estado y el BNDG para garantizar la continuidad de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.