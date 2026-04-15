Condenaron a nueves años al hombre que apuñaló y mató a su amigo

Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, admitió ser el autor del asesinato de su vecino y amigo, José Mario Amaya, de 36 años. El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de Ruta 40 y calle 11, en el departamento de Pocito. En una audiencia celebrada este miércoles, el joven "reconoció ser el autor del asesinato" y aceptó cumplir una pena de 9 años de prisión efectiva bajo la modalidad de juicio abreviado.

Esta resolución cerró uno de los capítulos trágicos ocurridos a fines del año pasado tras una investigación liderada por la UFI Delitos Especiales. Los informes recabados indican que lo que comenzó como una reunión entre conocidos terminó de la peor manera tras una discusión que escaló rápidamente en violencia física.

Aquella jornada, la víctima recibió una herida de arma blanca en la zona del tórax que resultó letal. A pesar de los esfuerzos médicos realizados, Amaya falleció poco después del ataque. Las autoridades detuvieron a Aguirre casi de inmediato, ya que testigos presenciales lo señalaron como el único responsable de la agresión.

Durante el proceso judicial, la defensa a cargo de María Filomena Noriega y el fiscal Nicolás Schiattino acordaron la pena mínima para el delito de homicidio simple. La decisión de avanzar con el juicio abreviado surgió luego de que el acusado "confirmó ante un juez su culpabilidad" de forma voluntaria, evitando así la instancia de debate oral y público.