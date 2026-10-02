Un hombre que había trabajado como enfermero en el sistema de salud pública de San Juan fue condenado a seis meses de prisión efectiva por estafar a una mujer con la promesa de conseguirle turnos y prácticas médicas en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Se trata de Víctor Arturo Godoy, quien reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado realizado este viernes ante la Justicia.

El enfermero Godoy irá seis meses al penal

La maniobra consistía en presentarse como enfermero o como una persona con conocimientos y contactos dentro del sistema sanitario provincial. De esa manera, ofrecía gestionar turnos y agilizar prácticas médicas que, en realidad, eran gratuitas y debían tramitarse por los canales habituales del hospital.

Según lo expuesto en la audiencia, Godoy le cobró $60.000 a una mujer por esas supuestas gestiones. Para darle credibilidad a su ofrecimiento, utilizaba indicaciones médicas y solicitudes de turnos que llevaban el sello de un profesional del Rawson, aunque no habían sido confeccionadas por ese médico.

La irregularidad quedó bajo investigación luego de que el hombre fuera sorprendido en el sector de consultorios externos del hospital con documentación apócrifa. La Fiscalía logró reconstruir el engaño y encuadró su conducta como estafa, al considerar que había utilizado una maniobra engañosa para obtener dinero de una persona que necesitaba atención médica.

Uno de los datos que surgieron durante la investigación es que Godoy efectivamente tenía formación universitaria como enfermero y había trabajado en el sistema público de salud. Según se informó en la audiencia, tuvo un cargo en el Hospital José Giordano de Albardón y también registró un vínculo laboral con el Hospital Rawson. Sin embargo, fue exonerado en 2024 por mal desempeño y desde entonces no podía trabajar en las áreas de Salud Pública.

La Fiscalía también había reconstruido que, en algunas oportunidades, Godoy concurría al Rawson vestido con ambo, pese a que no cumplía ninguna función en ese establecimiento. Esa apariencia formaba parte del engaño que utilizaba para generar confianza entre los pacientes y convencerlos de que tenía capacidad para resolver sus trámites.

El fiscal explicó que, en el marco del acuerdo, Godoy reconoció los hechos y aceptó una condena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. La modalidad de la pena estuvo vinculada con un antecedente condenatorio de 2021, en una causa por violencia de género que había terminado con una pena de ejecución condicional.

Durante la audiencia también se abordó la situación de los sellos y las firmas utilizados en la documentación falsa. La investigación considera que Godoy habría tenido acceso a un sello médico o habría conseguido confeccionar uno apócrifo, aunque ese aspecto no quedó precisado en las declaraciones difundidas.

El caso expuso una modalidad de engaño que aprovechaba la necesidad de los pacientes de conseguir atención médica. El Hospital Rawson cuenta con canales oficiales y gratuitos para solicitar turnos y realizar determinadas gestiones, por lo que el supuesto acceso privilegiado que ofrecía Godoy era el mecanismo central de la estafa.

La información sobre su detención y su antecedente laboral en Albardón había sido publicada antes de la audiencia por medios sanjuaninos.

El sitio oficial del Hospital Rawson detalla las vías habilitadas para gestionar turnos.