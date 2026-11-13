Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina de 15 años en una vivienda del departamento Rawson. La sentencia fue dictada por unanimidad por un Tribunal Colegiado, luego de un juicio oral en el que la UFI Anivi logró acreditar dos episodios ocurridos entre abril y junio de 2025.

Además de la pena, los jueces dispusieron que el condenado permanezca en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

Los abusos ocurrieron en una vivienda familiar de Rawson

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos sucedieron en el domicilio de la abuela paterna de la adolescente. El acusado, hermano del padre de la víctima, habría cometido dos episodios de abuso sexual durante el período investigado.

En una de las oportunidades, el hombre abusó sexualmente de la adolescente mediante acceso carnal. En otro episodio, ocurrido en la misma vivienda, realizó tocamientos en sus glúteos por encima de la ropa.

La situación salió a la luz cuando la adolescente contó lo sucedido en el ámbito escolar. A partir de esa comunicación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y se radicó la denuncia ante la UFI Anivi, que inició la investigación penal.

El juicio y la condena

Durante el debate oral y público, el equipo fiscal presentó las pruebas que permitieron sostener la acusación y acreditar la responsabilidad penal del hombre por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Valentina Bucciarelli, con la intervención de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero, y la colaboración de Rocío Toledo.

Finalmente, el Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad declarar culpable al acusado e imponerle siete años de prisión de cumplimiento efectivo.