La Justicia Federal condenó este miércoles a tres integrantes de una familia de 25 de Mayo que habían sido detenidos por vender droga frente a un colegio. Se trata de Ceferino Daniel Molina, su hermano Juan Santos y su sobrino Hugo Ariel Molina.

Los tres reconocieron los delitos y aceptaron un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre el abogado defensor Claudio Omar Vera y el fiscal federal Francisco Maldonado. La acusación inicial era por comercialización agravada de estupefacientes, aunque el acuerdo contempló una calificación menos gravosa.

El juez federal Leopoldo Rago homologó el acuerdo y estableció distintas penas para los acusados.

Ceferino Molina, de 32 años, recibió cuatro años de prisión efectiva y una multa de poco más de $100.000.

En tanto, Juan Santos Molina y Hugo Ariel Molina fueron condenados a dos años de prisión en suspenso, además de una multa de $53.000 cada uno. Debido a que las penas son de cumplimiento condicional, ambos recuperaron la libertad.

El operativo cerca del colegio

Los tres habían sido detenidos el sábado 30 de mayo, durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Santa Rosa, en 25 de Mayo, ubicada cerca de un colegio religioso.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con apoyo del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (Geras), después de una investigación que había reunido pruebas sobre una presunta comercialización de drogas en el lugar.

Durante el allanamiento, los policías secuestraron unos 130 gramos de marihuana y alrededor de 11 gramos de cocaína, además de aproximadamente $1.500.000 en efectivo.

También encontraron dos balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos que, según la investigación, eran utilizados para fraccionar y acondicionar los estupefacientes.

Uno de los hallazgos se produjo gracias a “Farkas”, un perro entrenado para detectar sustancias ilícitas. El animal marcó un bolso que estaba oculto dentro de un placard con doble fondo.

Con las condenas dictadas este miércoles, Ceferino Molina continuará detenido, mientras que su hermano y su sobrino recuperaron la libertad bajo las condiciones establecidas por la Justicia Federal.