Héctor Rubén Luna fue condenado este lunes a un año y tres meses de prisión efectiva por robarle la mochila a un vendedor ambulante ciego en Chimbas. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado fuera detenido durante el fin de semana por el hecho ocurrido en el barrio Centinela.

Héctor Rubén Luna. FOTO: Gentileza Tiempo de San Juan

La resolución estuvo a cargo del juez Javier Figuerola, quien homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscal Paula Arredondo, representante del Ministerio Público Fiscal, y la defensa oficial del imputado. Con la sentencia, Luna deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

El episodio tuvo como víctima a Matías Emanuel Iribarre, un joven no vidente que trabaja vendiendo obleas y galletas. El hecho ocurrió cuando esperaba la llegada de la línea 404 del transporte público en calle Saavedra, entre Salta y Mendoza, en las inmediaciones del barrio Centinela.

Según la información difundida sobre el caso, Luna le arrebató la mochila en la que Iribarre llevaba la mercadería que comercializa diariamente y el dinero recaudado durante su jornada laboral. El robo afectó directamente su actividad, ya que tanto los productos como el efectivo sustraídos formaban parte de los recursos con los que sostiene su trabajo.

La investigación avanzó durante el fin de semana y permitió la aprehensión del sospechoso. La difusión del episodio también generó repercusiones entre vecinos y allegados de la víctima, quienes impulsaron una campaña solidaria para ayudarlo a recuperar los elementos necesarios para continuar con sus ventas.

Con la condena dictada este lunes, la causa tuvo una resolución judicial pocos días después del hecho. El juicio abreviado permitió acordar la pena entre la Fiscalía y la defensa, con la posterior homologación del juez interviniente.