Miguel Ángel Arce fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir por atropellar y matar a Flavio Daniel Cerda, un operario que trabajaba en un tendido eléctrico en Angaco.

La sentencia se dictó este viernes, luego de que la Fiscalía y la defensa acordaran resolver el caso mediante un juicio abreviado. El juez homologó el acuerdo y la querella, que representa a la familia de la víctima, también prestó su conformidad.

Según explicó el fiscal, Arce conducía sin licencia, sin seguro obligatorio, sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y con el sistema de frenos del vehículo afectado.

El hecho ocurrió durante el invierno, en una zona rural de Angaco. Cerda trabajaba junto a otros operarios de una empresa que presta servicios para Naturgy, que habían llegado al lugar para reparar un tendido eléctrico.

Los trabajadores habían estacionado un camión con hidrogrúa y señalizado la zona con balizas y conos. Sin embargo, ya estaba oscureciendo y la iluminación era escasa.

En esas circunstancias, mientras Cerda realizaba tareas junto al camión y utilizaba una linterna, Arce llegó en su automóvil e intentó pasar por un costado de la hidrogrúa. Durante la maniobra invadió la banquina y parte de la calzada, embistió al trabajador y le provocó la muerte.

Para la Fiscalía, el conductor no tenía el pleno dominio del vehículo y circulaba sin cumplir con las condiciones exigidas por la ley. A partir de las pruebas reunidas, las partes acordaron la pena que finalmente fue homologada por la Justicia.