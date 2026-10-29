La Justicia de Rosario condenó este miércoles 28 de octubre a siete años y seis meses de prisión a Sergio Gabriel "Bebe" Di Vanni, un barrabrava de Newell's Old Boys acusado de participar en las amenazas contra la familia de Ángel Di María en marzo de 2024, cuando el futbolista evaluaba regresar a Rosario Central. Entre los hechos investigados se encuentran una balacera cerca de la vivienda de sus familiares y la aparición de una cabeza de cerdo con una bala incrustada frente a la inmobiliaria de su hermana.

La sentencia fue dictada durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza Paula Álvarez homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa del acusado y la fiscal Paula Barros.

Di Vanni, de 45 años, integraba una facción de la barra brava de Newell's que buscaba disputar el control de la tribuna rojinegra. Además de las intimidaciones contra la familia de Di María, la condena incluyó su participación en una asociación ilícita y su vinculación con un ataque a tiros ocurrido en julio de 2024 en la zona sur de Rosario.

Según la investigación judicial, el condenado era una persona de confianza de Alejandro "Rengo" Ficcadenti, otro integrante de la barra que pretendía desplazar del liderazgo a Leandro "Pollo" Vinardi, señalado como un hombre cercano a Ariel Máximo "Guille" Cantero, jefe de la organización criminal Los Monos.

Los investigadores determinaron que Ficcadenti le habría encargado a Di Vanni organizar las amenazas contra el futbolista a cambio de cuatro millones de pesos. El objetivo era generar temor en su entorno familiar e impedir su regreso al club rosarino.

Los episodios ocurrieron el 25 de marzo de 2024. El primero tuvo lugar en las inmediaciones del country Funes Hills Miraflores, donde reside la familia de Di María. Allí, personas que circulaban en un Renault Megane gris efectuaron disparos y arrojaron una nota con amenazas de muerte dirigidas al jugador si regresaba a Rosario.

De acuerdo con la acusación, Di Vanni encargó ese ataque a Pablo Ezequiel Acotto y Sara Belén Gutiérrez. Esta última ya había sido condenada a tres años y seis meses de prisión por su participación en los hechos.

Ese mismo día se produjo una segunda intimidación en un edificio de la calle Santa Fe al 1700, en el centro de Rosario, donde funciona la inmobiliaria de la hermana del campeón del mundo. En el lugar dejaron una caja que contenía la cabeza de un cerdo con una bala incrustada y un mensaje amenazante.

Durante la investigación también se analizaron conversaciones telefónicas que permitieron reconstruir los vínculos entre los integrantes de la barra. En uno de los mensajes encontrados en el celular de Ficcadenti, fechado el 15 de julio de 2024, el sospechoso se jactaba de haber impedido el retorno del futbolista. "Gracias a mí, no viene Fideo", decía el texto.

Las amenazas tuvieron repercusión en la decisión de Di María de postergar su vuelta al fútbol argentino, que finalmente se concretó en 2025, cuando regresó a Rosario Central.

Por otra parte, Di Vanni enfrenta otra causa en la Justicia federal por su presunta participación en el secuestro y asesinato del empresario entrerriano Gastón Alfredo Tallone, ocurrido en julio de 2024. En ese expediente permanece procesado y deberá afrontar un juicio.

La condena representa un nuevo avance judicial en la investigación por las amenazas que sufrió la familia del futbolista, en un contexto marcado por las disputas internas entre sectores de la barra brava de Newell's.