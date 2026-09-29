Ezequiel Daniel Asun, un hombre oriundo del partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por engañar a dos menores a través de Instagram. Se hizo pasar por una reconocida influencer y organizó un falso sorteo de un iPhone 17 Pro para conseguir que le enviaran fotografías. Fue detenido el 24 de septiembre en Buenos Aires, luego de una investigación que permitió identificarlo.

Asun se abstuvo de declarar. Foto: Diario Huape

La causa se inició el 6 de febrero, a partir de la denuncia de la madre de dos niños, quien aportó las conversaciones que sus hijos habían mantenido con el sospechoso a través de la red social. Según explicó la fiscal Andrea Insegna, Asun utilizaba una cuenta falsa con la identidad de una influencer conocida y publicaba un supuesto sorteo de un teléfono celular.

A partir de ese engaño, les indicaba a los menores que debían cumplir determinadas consignas para participar y tener posibilidades de ganar el iPhone. Entre esos requisitos, les solicitaba fotografías que los chicos terminaban enviándole, sin conocer las verdaderas intenciones de quien estaba detrás del perfil.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Insegna y los ayudantes fiscales Guillermo Pereyra y Florencia Butteller, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas (UFIA). El trabajo incluyó el abordaje psicológico de los menores y un análisis informático para identificar al responsable.

La investigación que permitió identificarlo

Para avanzar sobre la identidad del sospechoso, el equipo fiscal trabajó con información aportada por Meta y Google. El análisis permitió establecer coincidencias entre las direcciones IP utilizadas por los dispositivos de Asun y las vinculadas con la cuenta falsa de Instagram.

Además, la investigación contó con la colaboración de personal de la provincia de Buenos Aires y de la brigada de la UFIA, en coordinación con la DDI bonaerense. Ese trabajo permitió identificar y detener al acusado en Tres de Febrero, además de secuestrar dispositivos electrónicos vinculados con la causa.

Tras su detención, Asun fue puesto a disposición de la Justicia de San Juan. Posteriormente, la Fiscalía y la defensa acordaron avanzar mediante un juicio abreviado.

La condena y la asistencia a las víctimas

En la audiencia se controló la legalidad de la detención y se formalizó el acuerdo, que terminó con una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito investigado. También se dispuso el decomiso de elementos vinculados con la causa.

Tras la denuncia, los dos menores recibieron contención por parte del equipo de profesionales de la fiscalía, con intervención de la licenciada Bella. Según explicó Insegna, los chicos habían seguido las instrucciones del sospechoso con la intención de ganar un teléfono y pudieron contarle lo ocurrido a su madre, quien finalmente realizó la denuncia.